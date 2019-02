Il prossimo gioco regalato dall' Epic Games Store è il meraviglioso Thimbleweed Park

L'ispirato metroidvania Axiom Verge è il prossimo gioco gratuito su Epic Games Store : Grazie alla segnalazione di Twinfinite, apprendiamo che Epic Games Store offrirà il metroidvania Axiom Verge come suo prossimo titolo gratuito all'inizio di febbraio.Axiom Verge è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 e PC nel 2015, poi è stato pubblicato su PlayStation Vita, Wii U, Xbox One e Nintendo Switch negli anni successivi. È stato sviluppato dal team one-man Thomas Happ Games, che è stato l'unico sviluppatore, musicista e ...

Gli sviluppatori di Cuphead sui rischi corsi e le "epiche idee" per il prossimo gioco : Cuphead non è un gioco perfetto in ogni aspetto ma è un titolo per tanti versi imperdibile e tutto da scoprire (fatelo nella nostra recensione), soprattutto perché nato da una serie di rischi che nonostante le tante difficoltà alla fine hanno ripagato dando vita a quella che per molti è una gemma grezza da non perdere su PC o Xbox One.Studio MDHR e in particolare la producer e artista, Maja Moldenhauer, ha discusso di Cuphead, dei rischi corsi e ...