Crew Dragon SpaceX | test senza equipaggio il 2 marzo | “una grande prova”

(Di venerdì 8 febbraio 2019) E’ fissato per il 2il primo volo verso la Stazione spaziale internazionale per laDragon della SpaceX per una prova. A luglio, se tutto andrà secondo le aspettative, la navicella spaziale di Musk trasporterà due astronauti della Nasa, per la prima volta a bordo di un volo commerciale.“Sarà unaprova non solo per il nostro hardware ma anche per il nostro team che si sta preparando aidi volo con”, afferma Kathy Lueders, manager del programma commerciale della NASA.Entusiasmo giustificabile visti i ripetuti rinvii e ritardi che hanno costretto l’agenzia spaziale americana a una lunga e costosa dipendenza dai razzi russi, che quota fino a 82 milioni di dollari per ciascun astronauta ospitato a bordo della capsula russa Soyuz. Il volo previsto a luglio – spiega Global Science – segnerebbe il primo lancio dal suolo degli ...