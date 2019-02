Aggressioni e degrado | l' inferno delle stazioni romane

ilgiornale

: RT @gabrillasarti2: @szampa56 Ecco, non x tutti i suicidi della disperazione degli italiani, non x i terremotati al freddo, non per #Desire… - angelojkd : RT @gabrillasarti2: @szampa56 Ecco, non x tutti i suicidi della disperazione degli italiani, non x i terremotati al freddo, non per #Desire… - Giuggio72684862 : RT @gabrillasarti2: @szampa56 Ecco, non x tutti i suicidi della disperazione degli italiani, non x i terremotati al freddo, non per #Desire… - giovanniproto67 : RT @gabrillasarti2: @szampa56 Ecco, non x tutti i suicidi della disperazione degli italiani, non x i terremotati al freddo, non per #Desire… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Non è un viaggio. Assomiglia più che altro ad una continua scommessa con il destino la routine dei pendolari romani. E allora può anche capitare di essere seguiti da un balordo e rischiare qualcosa di peggio di un ritardo sulla tabella di marcia. Leferroviarie della Capitale fanno paura. Lo sa bene chi frequenta snodi affollati come Termini e Tiburtina, protagonisti ogni giorno della cronaca cittadina per le ripetute. Ma situazioni analoghe possono accadere ovunque. Anche in luoghi che all"apparenza appaiono più sicuri come la stazione Ostiense. Qualche giorno fa, proprio lì, una donna è stata aggredita in pieno giorno. Stava camminando nel sottopassaggio che porta ai binari quando un ivoriano di ventiquattro anni l"ha sbattuta contro il muro ed ha iniziato a palpeggiarla. A liberarla da quella morsa orrenda è stato un passante armato di spray al ...