Previsioni Meteo | l’Inverno torna a ruggire da Lunedì 11 Febbraio | irruzione dal Baltico

meteoweb.eu

: #meteo | Ecco le previsioni del tempo per il #7febbraio #ANSA - - Agenzia_Ansa : #meteo | Ecco le previsioni del tempo per il #7febbraio #ANSA - - ilpost : Meteo: le previsioni per domani, venerdì 8 febbraio - Twiperbole : #boneve Comincia a nevicare debolmente a #Bologna. Le previsioni #meteo indicano che la #neve proseguirà per qualch… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)– Acquista sempre più credibilità l’ipotesi di una nuovadi aria fredda proveniente dal settore-Russo per il corso della prossima settimana. Oramai tutti i modelli di calcolo sono concordi nel vedere questafredda. Semmai andrà valutato via via, come è ovvio che sia in una tendenza che va oltre i 3/4 giorni, che orientamento prevalente potrebbero prendere le correnti fredde e dove potrebbero essere più incisive.In questa sede, vi proponiamo una possibile configurazione barica generale, in base ai dati attuali, relativa all’fredda, così come proposta a oggi dai modelli.Nella sostanza, come visibile dall’immagine barica generale in evidenza, avremmo un consueto sollevamento meridiano dell’alta pressione atlantica, azione fondamentale per far scendere aria fredda dal Circolo Polare Artico verso le nostre latitudini. Dunque, ...