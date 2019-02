Perché il mondo dell’istruzione e della ricerca sarà in piazza il 9 febbraio e aprirà il

World Nutella Day 2019 - Perché oggi si festeggia la crema più famosa al mondo : Golosi di tutti il mondo, gioite! oggi, 5 febbraio, potete celebrare il vostro amore per uno dei marchi più famosi al mondo. Tutti pazzi per l'inimitabile crema di casa Ferrero su Twitter, Instagram e Facebook con l'hashtag #WorldNutellaDay.Continua a leggere

Backgammon Perché è il gioco più bello del mondo : Nello scorso mese di novembre, l’Archivio italiano dei Giochi di Udine ha organizzato una “cena con l’autore” (autore di giochi, intendo); l’ospite d’onore era Niek Neuwahl, olandese che da decenni vive a Firenze, autore fra i più noti a livello internazionale, diciamo quello che meglio di ogni altro coniuga il gioco con il design e con l’arte. Ebbene, a causa di un improvviso malanno, Niek non è potuto essere presente, ma ha comunque deliziato ...

Tutto il mondo vuole il cobalto - tutto il cobalto è in Congo : Perché quindi in Congo muoiono di fame? : Invece l'economia del paese è tradizionalmente orientata alle esportazioni, fortemente dipendente dalle commodities primarie. Quello che interessa davvero è l'enorme ricchezza costudita dal ...

LA COMPAGNIA DEL CIGNO/ Il mondo della Classica si scaglia contro la fiction : ecco Perché sbaglia : Nonostante sia un lavoro di ottima fattura che può aiutare i giovani a innamorarsi della musica Classica, i conservatori la ripudiano

Perché il ristorante più famoso del mondo ha 13 opzioni per piatto : Il menu del Noma di Copenhagen prevede un'infinità di variazioni per ogni ricetta, in modo da soddisfare le richieste dei clienti fra allergie e scelte alimentari

Perché il diritto all'oblio di un cittadino europeo su Google non vale in tutto il mondo : L'avvocato generale della Corte di giustizia ha detto che il diritto all'oblio e la deindicizzazione da Google vale solo nell'Unione europea

Perché il diritto all’oblio di un cittadino europeo su Google non vale in tutto il mondo : Google (foto: Wired.it) Il 10 gennaio 2019 l’Avvocatura generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso un parere sulla possibilità che Google, in caso di richiesta di un cittadino comunitario di far valere il diritto all’oblio, debba agire a livello mondiale o solo europeo. L’avvocato Maciej Szpunar si è pronunciato Perché le decisioni in questa materia non estendano i loro effetti oltre i confini europei, negando la richiesta ...

Il caso singolare di Simona Halep - n°1 al mondo e senza coach : “per i prossimi 4 mesi non voglio nessuno perchè” : Simona Halep è la regina del tennis femminile, ma non ha al suo fianco alcun coach per la nuova stagione: la tennista romena spiega il perché di questa particolare decisione Simona Halep ha deciso di iniziare la stagione 2019, quella nella quale dovrà difendere la prima posizione WTA e il primo Slam vinto in carriera (Roland Garros), senza coach. Dopo la separazione consensuale con coach Darren Cahill, per motivi legati alla famiglia di ...

Ciclismo - le verità di Viviani : “ci sta essere considerato il velocista numero uno al mondo. Gaviria? Ecco Perché lo hanno sacrificato” : Il corridore italiano ha parlato di sè e della prossima stagione, sottolineando di voler dare continuità ai risultati ottenuti nel 2018 Un 2018 chiuso con un numero impressionante di successi, ben diciotto come nessun altro al mondo. Una stagione da ricordare e, magari, da migliorare in questo 2019 appena arrivato, nel corso del quale Elia Viviani ha intenzione di crescere ancora. AFP/LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

Le feste di dicembre nel mondo : ecco Perché il Natale si celebra il 25 dicembre : Oggi, 25 dicembre, giorno di Natale, la Chiesa cattolica celebra la Nascita di Gesù: i Vangeli la collocano in un periodo storico preciso (il regno di Erode il Grande) ma non individuano una data precisa. Nei primi due secoli non risulta nemmeno che i cristiani celebrassero il Natale. Il primo riferimento a una presunta data di nascita di Gesù si individua intorno all’anno 200 in uno scritto di Clemente di Alessandria, che cita due scuole di ...

Perché siamo precipitati nel peggior mondo del lavoro possibile : "Guardi, faccio mia l'immagine della sabbia nel motore", aggiunge Colli-Lanzi: "Qui stanno facendo grippare il motore dell'economia. Già il paese è debole e il pil è in calo, introdurre norme di ...

Sousa : 'Ecco Perché Ronaldo è il migliore al mondo' : Paulo Sousa parla a La Gazzetta dello Sport, dell'attaccante della Juventus e connazionale Cristiano Ronaldo: Quando io allenavo il Portogallo Under 16 lui era nell'Under 19: da ragazzino era già così,...