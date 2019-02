Meteo | sull’Italia torna il bel tempo | sole e temperature miti sulla Penisola

Meteo - l’uragano mediterraneo si abbatte sull’Italia : neve e freddo polare : Il ciclone artico è arrivato ed i segni iniziano già a vedersi. Il Centro Italia è già sotto la neve e, nelle prossime ore, toccherà anche le regioni del nord. Si tratta di un fenomeno atipico che, nei giorni scorsi, aveva spinto gli esperti a lanciare l’allarme: “Rischiamo un nuovo 1985” avevano detto e ora sembra che la previsione si stia concretizzando. Il ciclone non lascerà molto presto l’Italia, per tutta la settimana infatti sono previsti ...

Meteo - l’uragano mediterraneo si abbatte sull’Italia : neve e freddo polare : Il ciclone artico è arrivato ed i segni iniziano già a vedersi. Il Centro Italia è già sotto la neve e, nelle prossime ore, toccherà anche le regioni del nord. Si tratta di un fenomeno atipico che, nei giorni scorsi, aveva spinto gli esperti a lanciare l’allarme: “Rischiamo un nuovo 1985” avevano detto e ora sembra che la previsione si stia concretizzando. Il ciclone non lascerà molto presto l’Italia, per tutta la settimana infatti sono previsti ...

Meteo - in arrivo grande neve e pioggia sull’Italia : l’elenco delle regioni più a rischio : Su quali città nevicherà la prossima settimana? A partire da mercoledì 23 gennaio è in arrivo la grande neve soprattutto sulle regioni centrali, tra Emilia Romagna e Toscana, ma anche su Lazio, Marche e Abbruzzo. neve anche in pianura in Piemonte e Liguria, dove si attendono almeno 15 centrimetri di neve: l'elenco completo.Continua a leggere