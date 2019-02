La Cina dovrà ritirare 400 studi sui trapianti perché coinvolti nel traffico d’organi? : (foto: sturti via Getty Images) Un gruppo di scienziati australiani ha pubblicato un documento che chiede il ritiro di più di 400 studi clinici in cui vengono svolti trapianti d’organi. Queste ricerche non rispettano gli standard etici, dato che non indicano la provenienza degli organi e il consenso all’espianto. Il timore degli scienziati è che questi organi siano stati prelevati da prigionieri cinesi giustiziati. La richiesta è ...