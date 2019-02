Diciotti | Conte-Di Maio-Toninelli | ' Ci fu condivisione politica'

Diciotti - memoria Salvini in Giunta per le immunità. Allegati testi di Conte e Di Maio : Il Ministro dell`Interno, Matteo Salvini, ha presentato in Giunta per le immunità del Senato la sua memoria sul caso della nave Diciotti. Insieme alla sua memoria, in allegato, anche due documenti firmati rispettivamente dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l`altro dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Si tratta, spiegano fonti vicine al leader della Lega, di una memoria esclusivamente ...

Diciotti - Di Maio : Io - Toninelli e Conte depositeremo memoria in Giunta : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Diciotti - Conte in campo rassicura Di Maio : se serve parlo io con i dissidenti M5S : No, le ferite non si sono ancora rimarginate. A metà mattinata Luigi Di Maio manda un messaggio a Matteo Salvini , da poco incontrato a Palazzo Chigi per il vertice 'a tre' sui dati sul Pil, : 'La ...

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità su questo caso è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

Diciotti - Salvini : “Processo sarebbe invasione di campo”. Conte : “Parlare di immunità è un falso” : Parlare di immunità è uno strafalcione giuridico, definire questo voto un salva-Salvini è un falso che rischia di favorire il dibattito pubblico. Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per ...

