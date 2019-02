Calcio Napoli | Hamsik assente all' allenamento di oggi

Calciomercato Napoli : Hamsik - il Dalian si ripresenta. Ecco la situazione : Calciomercato Napoli: Hamsik, il Dalian si ripresenta. Ecco la situazione Questo febbraio per Marek Hamsik si sta rivelando molto particolare. A inizio del mese, una notizia lanciata direttamente dalle sue parole: il capitano, aveva ammesso di aver accettato un’offerta dalla Cina, da parte del Dalian, consistente in 9 milioni di euro netti per tre stagioni. Tutti i tifosi partenopei sono rimasti sorpresi dalla decisione del loro ...

Calciomercato Napoli - il ds Romairone parla dell’interesse per Kiyine : “Kiyine al Napoli? Se n’era parlato, ma poi sia noi che il Napoli abbiamo dato priorita’ a situazioni piu’ urgenti. Sofian chiudera’ la stagione con il Chievo, poi a giugno valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto tante offerte per il ragazzo, ma l’interesse del Napoli resiste”. Importanti dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio” su Radio Crc, da parte di Giancarlo Romairone, ...

Calciomercato Napoli - su Insigne anche il Chelsea : Calciomercato Napoli, Insigne oggetto del desiderio – Maurizio Sarri, che in tre anni molto ha dato alla piazza di Napoli, nella prossima estate potrebbe attuare uno “sgarbo” alla sua ex squadra. L’allenatore del Chelsea, che in questa stagione sta faticando forse più del previsto in Premier League, è alle prese anche con la questione legata […] L'articolo Calciomercato Napoli, su Insigne anche il Chelsea proviene ...

Napoli - 13enne muore giocando a Calcio. Disposta autopsia : Un 13enne è morto dopo aver accusato un malore che lo ha colto mentre giocava a calcio. Nonostante la prontezza del soccorso, sono risultate inutili le lunghe manovre di rianimazione messe in atto ...

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi : La notizia è arrivata a tarda sera, quando nulla avrebbe lasciato presagire che potessero esserci sviluppi clamorosi sulla cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang.Invece, il botto c’è stato, eccome: il capitano non andrà via, perché la trattativa col club cinese è saltata così come ha comunicato la società attraverso twitter. «Il calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi, poiché le modalità di pagamento ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus impegnata in casa del Sassuolo - sfide esterne anche per Napoli e Inter : Giornata numero 23 per la Serie A di Calcio, che vedrà la Juventus affrontare il Sassuolo in trasferta, per un impegno che sembra sulla carta agevole, ma che nasconde molte insidie, mentre il Napoli proverà ad avvicinarsi nella rincorsa ai bianconeri, affrontando sabato alle 18 la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi nel big match. Sempre sabato, ma alle 20.30, sarà la volta dell’Inter, che cerca ancora la prima gioia del 2019, che ...

Calcio - Serie A : Marek Hamsik resta al Napoli! La società toglie dal mercato il capitano : Marek Hamsik resterà un giocatore del Napoli! Questa è la clamorosa notizia che un’ora fa è stata fatta trapelare dalla società partenopea. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, il Napoli ha confermato che è saltato il trasferimento dello slovacco alla squadra del Dalian Yifang: “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con ...

Calciomercato Napoli – Salta la cessione di Hamsik - divergenze sui pagamenti con il Dalian : i dettagli : Salta la trattativa per il passaggio di Marek Hamsik al Dalian: divergenze sui pagamenti fra Napoli e Dalian, il giocatore non si muove Salta ufficialmente la trattativa fra Napoli e Dalian per il trasferimento di Marek Hamsik. Il capitano azzurro non si trasferirà in Cina, ad annunciarlo è il Napoli tramite il suo account Twitter con un messaggio che riporta la motivazione alla base della rottura fra le due parti: “il Calcio Napoli ...

Calciomercato Napoli - i dettagli della cessione di Hamsik al Dalian. E quel tentativo del Milan… : Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento di Hamsik in Cina, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Intanto spunta un retroscena relativo al Milan… L’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli si è praticamente conclusa, lo slovacco lascia il club azzurro dopo per trasferirsi al Dalian, società cinese che verserà diciotto milioni di euro più due di bonus nelle casse di De ...