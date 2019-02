Bortuzzo | il video shock dell' agguato

Manuel Bortuzzo - lo sparo e lui cade a terra : un video (che non pubblichiamo) riprende il momento dell'agguato : Le immagini della telecamera della tabaccheria di Roma che mostrano il ferimento del 19enne, che era al distributore automatico con la sua ragazza. Immagini forti che Repubblica ha scelto di non mostrare per non aggiungere altro dolore al dramma che stanno vivendo il ragazzo e...

Manuel Bortuzzo - le terribili immagini dell'agguato : il VIDEO shock del momento dello sparo : Sono state diffuse le immagini del momento in cui Manuel Bortuzzo viene raggiunto dai colpi di pistola e si accascia al suolo Attimi interminabili, fotogrammi shock che lasciano senza parole. E' stato ...

Manuel Bortuzzo - il video shock della sparatoria : il nuotatore cade a terra - la disperazione della fidanzata : Manuel e la fidanzata, che indossa una felpa con un cappuccio, intenti a premere i pulsanti del distributore di sigarette. Dopo qualche secondo si voltano chiamati dagli aggressori e Manuel, che era a ...

Manuel Bortuzzo - le terribili immagini dell’agguato : il VIDEO shock del momento dello sparo : Sono state diffuse le immagini del momento in cui Manuel Bortuzzo viene raggiunto dai colpi di pistola e si accascia al suolo Attimi interminabili, fotogrammi shock che lasciano senza parole. E’ stato diffuso il VIDEO di una telecamera di sorveglianza che riprende il momento dell’agguato a Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne raggiunto da tre colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica a Roma. Nelle immagini si nota il ...

Manuel Bortuzzo - il video choc della sparatoria dalle telecamere di sicurezza : Manuel Bortuzzo in piedi insieme alla fidanzata Martina davanti al distributore di sigarette. Si girano come chiamati da qualcuno che passa in strada a bordo di un motorino. Pochi istanti dopo, Manuel Bortuzzo viene raggiunto da uno dei tre proiettili che vengono esplosi e cade a terra. Pochi secondi e il dramma di Manuel si completa. Il video, pubblicato da Il tempo, sta facendo il giro delle rete e indigna ancora di più. Nelle ore scorse il ...

Il fermo dei presunti responsabili del tentato omicidio di Manuel Bortuzzo - Video : Le immagini della polizia mostrano il fermo dei due ragazzi che avrebbero sparato al nuotatore Manuel Bortuzzo. Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25 anni, hanno confessato e spiegato la ...

Manuel Bortuzzo - il video della sparatoria a Roma in cui é stato ferito il nuotatore - Sky TG24 - : Il Tempo ha pubblicato le immagini della telecamera di sorveglianza della tabaccheria, che hanno ripreso il momento in cui il giovane nuotatore, in compagnia della sua fidanzata, viene raggiunto dai ...