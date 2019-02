Banche Italia | Moody' s | recessione tecnica è fattore ' credit negative'

Perché con il “metodo giapponese” la Bce può far aumentare del 5% gli utili delle Banche italiane : Riducendo la tassa che oggi gli istituti di credito pagano sull’enorme mole di riserve in eccesso si libererebbero risorse, circa 8 miliardi, per il sistema bancario comunitario. Gli utili delle banche italiane aumenterebbero del 4-5%. E allora Perché la Bce non adotta subito questa mossa?...

"All'Italia serve un nuovo Monti" Ci risiamo : Banche contro il popolo : Riecco le banche d'affari che ignorano la democrazia e il voto popolare. Riecco i nemici dell'Italia. Con un report di 88 pagine gli esperti (?) di Citigroup auspicano che in Italia si nomini un nuovo governo tecnico, di transizione, guidato da Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Il contributo delle Banche italiane di fronte alla crisi : Le condizioni strutturali della nostra economia reale infatti non consentono di marginalizzare il ruolo degli istituti di credito e dei responsabili che gestiscono il credito a tutti i livelli. ...

Banche italiane - il test è sui bond : 47 miliardi mancano all'appello : ... evitando ripercussioni sul finanziamento dell'economia». Un richiamo, da parte di Visco, al sistema che deve decidere in merito alla disciplina sui requisiti prudenziali - che coinvolge l'Eba e la ...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : La recessione «tecnica» dell'economia italiana, emersa dopo la redazione del rapporto EY, potrebbe impattare in prima battuta proprio sugli Utp, ovvero i crediti di aziende in difficoltà ma ancora «...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : Dopo la forte riduzione dello stock di Non performing loans (Npl) avvenuta negli ultimi tre anni, con un calo dai 341 miliardi del picco di dicembre 2015 ai 209 miliardi di settembre 2018, la tendenza al derisking proseguirà anche nel 2019 che sarà l’anno di svolta per quella particolare categoria di crediti deteriorati chiamati unlikely-to-pay (Utp), che nei bilanci delle Banche italiane rappresentano un’esposizione netta ...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di Utp : Dopo la forte riduzione dello stock di Non performing loans (Npl) avvenuta negli ultimi tre anni, con un calo dai 341 miliardi del picco di dicembre 2015 ai 209 miliardi di settembre 2018, la tendenza al derisking proseguirà anche nel 2019 che sarà l’anno di svolta per quella particolare categoria di crediti deteriorati chiamati unlikely-to-pay (Utp), che nei bilanci delle Banche italiane rappresentano un’esposizione netta ...

Tria : "Le Banche italiane sono più solide di prima" : 'Le banche italiane sono più solide di prima'. È netto il giudizio del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sullo stato di salute degli istituti del Paese, per i quali i crediti deteriorabili stanno tornando a livelli precedenti alla tsunami finanziario che ha travolto le due sponde ...

Tria : “Le Banche italiane sono più solide di prima” : «Le banche italiane sono più solide di prima». È netto il giudizio del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sullo stato di salute degli istituti del Paese, per i quali i crediti deteriorabili stanno tornando a livelli precedenti alla tsunami finanziario che ha travolto le due sponde dell’Atlantico. Non a caso il titolare di via XX Settembre parla...

Italia in recessione tecnica : Banche affondate non solo dal PIL : ... il quale ha dichiarato che l'Italia deve reagire quanto prima e bisognerà seguire in fretta la strada di aprire nuovi cantieri perchè a gennaio si avrà una frenata ancora superiore dell'economia. ...

Tria : debito italiano alto ma sostenibile - nessun problema sistemico per le Banche : L'« elevato debito pubblico » che pesa sull'Italia è «un'eredità del passato» ma è « totalmente sostenibile ». Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo discorso al Peterson Institute for International Economics, un think tank con sede a Washington, usa toni rassicuranti sulla sostenibilità del debito nazionale e ...

Mattone - la passione degli italiani «È il bene rifugio per eccellenza di enti - Banche e assicurazioni» : View Larger Image Mattone, la passione degli italiani «È il bene rifugio per eccellenza di enti, banche e assicurazioni» PROPRIO l'ultimo rapporto , dati 2017, dell'Osservatorio di Scenari Immobiliari ...

Credito : ex ministro Padoan ad "Handelsblatt" - in Italia nessuna crisi delle Banche : Berlino, 27 gen 18:26 - , Agenzia Nova, - In Italia "non vi è assolutamente alcuna crisi delle banche". È quanto affermato da Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze... , Geb,

Bankitalia - Panetta : lavoro ai giovani e aiuti alle Banche piccole : La minore offerta di prestiti, se protratta nel tempo può rappresentare un freno allo sviluppo dell'economia italiana , caratterizzata dall'ampia presenza di piccole imprese. Per evitare che ciò ...