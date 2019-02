Un’altra luce | testo e significato canzone di Nino D’Angelo e Livio Cori

Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce Sanremo 2019 : testo e audio : Nino D’ANGELO E Livio Cori UN’ALTRA Luce Sanremo 2019 . I cantanti sono in gara al 69° Festival della Canzone Italiana dal 5 al 9 febbraio. Ecco di seguito audio , testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU # Sanremo Nino D’Angelo e Livio Cori Un’Altra Luce Sanremo 2019 : autori AUTORI: L. Cori , N. D’Angelo, F. Fogliano, M. Dagani, G. Fracchiolla ETICHETTA: Sugar SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A ...

Un’altra luce di Nino D’Angelo e Livio Cori è un manifesto per generazioni a confronto - il testo del brano di Sanremo : Due facce di Napoli e della musica italiana si incontrano per portare sul palco dell'Ariston un brano che si rivolge a entrambe le realtà: Un'Altra Luce di Nino D'Angelo e Livio Cori racconta due generazioni che non si fronteggiano, ma si abbracciano. Lo racconta lo stesso Livio Cori, rapper e attore in Gomorra 3, ma soprattutto artista al centro di una polemica che lo considera la vera identità di Liberato, alla quale egli stesso ...