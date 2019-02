Un nuovo video gameplay di Jump Force mostra in azione i due personaggi in arrivo da

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 presenta la sua data di lancio con un nuovo trailer : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 ha finalmente una data di lancio, e questa segna l'8 febbraio. Milestone è lieta di annunciare il lancio del suo atteso titolo di Motocross, per cui riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli e il nuovo trailer pubblicato:Milestone è fiera di annunciare il lancio di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2, l'unico gioco che permette ai giocatori di mettersi ...

F1 - un leone per Max Verstappen : il pilota della Red Bull presenta il suo nuovo casco [VIDEO] : Il pilota olandese ha postato sui social un video in cui spiega i motivi che lo hanno spinto a cambiare la livrea del suo casco Nuova stagione e nuovo casco per Max Verstappen, presentato dal pilota olandese mediante i propri canali social. Stemperato il blu che ha accompagnato i primi anni in Formula 1, il colore predominante adesso sarà il bianco accompagnato dai due tori della Red Bull che campeggiano ai lati della visiera. Sulla parte ...

Nel finale di Criminal Minds 14 il matrimonio di Rossi e un nuovo nemico per l’ultima stagione : anticipazioni trama - foto e video : Negli Stati Uniti è già arrivato il momento di assistere al finale di Criminal Minds 14, in onda mercoledì 6 febbraio sulla rete televisiva CBS. Si tratta del quindicesimo episodio della quattordicesima - e penultima - stagione del celebre crime, che con il pRossimo capitolo da 10 episodi giungerà a conclusione dopo 15 anni in tv. L'episodio mostrerà, come anticipato, le nozze di David Rossi (Joe Mantegna) con Krystall (Gail O'Grady), ma ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled protagonista di un nuovo trailer gameplay e di un video confronto con l'originale per PS1 : Dopo l'ottimo lavoro svolto su Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy, Activision sta continuando a puntare sul fattore nostalgia con un altro progetto davvero molto richiesto dai fan.Stiamo ovviamente parlando del ritorno di Crash Team Racing, un ritorno che avverrà il 21 giugno con l'atteso Crash Team Racing Nitro-Fueled che in questo caso si mostra in due nuovi video davvero molto interessanti. Si parte con un trailer ...

Il battle royale free-to-play Apex Legends si mostra in un nuovo video gameplay : Electronic Arts Inc. e Respawn Entertainment hanno appena lanciato il loro Apex Legends. Come probabilmente saprete, si tratta di uno sparatutto gratuito in stile battle royale già disponibile su Origin per PC e su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è ambientato nell'universo Titanfall e punta a rivoluzionare il genere di battaglia reale con un "cast di personaggi unici, gameplay di squadra, meccaniche innovative e altro ancora".Read ...

Control si mostra in un nuovo video gameplay : Control si mostra in un nuovo video gameplay nel quale possiamo apprezzare le differenze e i miglioramenti tra il primo prototipo e la build E3 2018 del gioco. Control per chi non lo sapesse è uno sparatutto in terza personain stile avventura dinamica sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games. È prevista la distribuzione per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One nel 2019. Vediamo di seguito il video gameplay:Read ...

The Division 2 si mostra in un nuovo video gameplay cooperativo : Ormai non manca molto all'arrivo di The Division 2 sui nostri schermi e in questi mesi Ubisoft non è certo stata avara di informazioni, in effetti al momento disponiamo di una nutrita dose di informazioni, come la durata della modalità campagna e che ci sarà un forte supporto post-lancio da parte di Ubisoft.Come riporta Gamingbolt, è stato pubblicato un video gameplay di 20 minuti relativo alla missione Space Administration HQ. Nel video ...

DIRETTA PISTOIA MILANO / Streaming video e tv : James Nunnally - il nuovo arrivato - Serie A1 basket - : DIRETTA PISTOIA MILANO, Streaming video e tv: testa-coda della classifica, la OriOra non può permettersi passi falsi se vuole prendersi la salvezza.

Andrea Biagioni esce il nuovo videoclip di Violet Peonie : 'Credo fortemente che chi riesce ad essere se stesso oggi sia un eroe 'spiega Andrea Biagioni in merito alla canzone, e continua: 'Il brano affronta il tema della ricerca del proprio mondo in cui ...

Scopriamo le missioni end-game di Anthem in un nuovo video gameplay : Se avete voglia di vedere com'è giocare ad Atnhem uno volta raggiunto il massimo livello possibile, date un'occhiata a questo video gameplay, nel quale possiamo avere anche un assaggio delle fasi end-game dell'attesissimo titolo targato BioWare.Come possiamo vedere, i nostri colleghi inglesi di VG247.com hanno provato una versione semi definitiva del gioco, potendo dunque assaggiare le fasi finali dell'esperienza, e quanto il titolo ha da ...

Star Citizen mostra un nuovo pianeta in video mentre i fondi raccolti superano i 216 milioni : Cloud Imperium ci da un nuovo assaggio dell'atteso Star Citizen con un nuovo filmato di gioco, nel quale ci viene presentato un nuovo pianeta ma non solo.Nel video possiamo vedere alcuni degli elementi di gioco ancora in sviluppo, come l'effetto che vedremo quando le nostre navi sono colpite dai colpi nemici, ma anche alcune navi work-in-progress, la Origin 890 Jump e la Anvil Carrack, rispettivamente un superyacht per i super ricchi e una ...

Il nuovo video del crollo della diga in Brasile : Mostra il momento in cui una enorme colata di fango sommerge la mensa per i dipendenti della miniera adiacente

Torna Dr. Mario - Nintendo annuncia un nuovo videogioco per iOS e Android : Lo abbiamo conosciuto come un idraulico, ma Mario è stato anche sportivo, pilota di kart o dottore. Ed è proprio Dr. Mario, con i suoi baffoni e il camice impeccabilmente stirato, a Tornare a far sognare i videogiocatori. Sì perché, del tutto a sorpresa, Nintendo ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo dell saga, destinato agli schermi touch dei nostri dispositivi mobile. Il gioco, denominato Dr. Mario World, sarà realizzato in ...

"Metro Exodus Uncovered" è il titolo del nuovo video gameplay dedicato ai neofiti della serie : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato Metro Exodus Uncovered, un nuovo video di gameplay dedicato ai neofiti che hanno voglia di immergersi nel mondo di Metro. Noti per la loro atmosfera avvincente, per il gameplay intenso, il potente story-telling e per il loro mondo di gioco, Metro 2033 e Metro: Last Light sono ormai riconosciuti come classici di culto. Ora, Deep Silver e 4A Games sono pronti a pubblicare il tanto atteso Metro Exodus. ...