Svolta sulla costruzione dello stadio della Roma

Ora battaglia è sulla Tav. Lega punta a Svolta su fisco : L'ennesima mediazione del premier Conte ha evitato il cortocircuito nella maggioranza sulle trivelle. Il premier nella notte, di ritorno da Davos, ha incontrato Di Maio e Fraccaro, con Salvini col Lega to al telefono. Il partito di via Bellerio ottiene l'ammorbidimento degli aumenti dei canoni alle aziende, il Movimento lo stop alle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi. "Sono salvi i posti di lavoro ed e' garantita la continuita' di ...

La base del M5s non sembra aver preso bene la Svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: 'Chi è ...

La base del M5s non sembra aver preso bene la Svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: “Chi è qui per leggere solo i commenti?”. Lo scrive Vincenzo M. che aggiunge al testo un emoji con una cesta di pop corn, simbolo nel linguaggio dei social di essere lì giusto per godersi lo spettacolo. E ...