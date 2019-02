Ritrovati nella pattumiera i gioielli della corona rubati in Svezia

ilgiornale

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Era stato un colpo da film, con tanto di fuga in motoscafo tra i laghi svedesi. Così due ladri erano riusciti a rubare un globo e due corone d'oro, appartenute a Re Carlo e alla regina Christina, entrandocattedrale di Straengnaes in orario di visita, alle 12.00 del 31 luglio. Ora, gli inquirenti sono riusciti a recuperare tutti i: le due corone e il globo sono statiin una.Il valore deiè stimato intorno ai 65 milioni di corone svedesi, pari a circa 6 milioni di euro. Il portavocepolizia ha riferito che "Tutta la refurtiva è stata ritrovata, ma è stata trasferita in un'altra città per essere sottoposta a specifiche analisi tecniche". Per il furto, lo scorso settembre, era stato arrestato un 22enne, attualmente sotto processo. Isono le due corone e il globo dei due regnanti dinel ...