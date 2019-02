Reddito di cittadinanza | quando si possono sommare altre agevolazioni e quando no

Il Reddito di cittadinanza può diventare una misura permanente? : (foto: Massimo Di Vita/Getty Images) Circa due settimane dopo essere stato approvato sotto forma di decreto, una settimana dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il reddito di cittadinanza assume la sua forma con una presentazione in stile jobsiano con tanto di teca magica contenente la prima tessera per l’erogazione, scoperchiata da un raggiante Luigi Di Maio. A partire dal 6 marzo sarà possibile inviare la domanda per ...

Come cambia il Reddito di cittadinanza tra palco e realtà : Roma. Le osservazioni raccolte in Senato negli ultimi due giorni di audizioni sul reddito di cittadinanza hanno confermato ciò che in molti già sospettavano: la misura è limitata, complicata e per alcuni versi persino potenzialmente dannosa. Questa volta per il governo sarà difficile negare tutte le

Consulenti lavoro : "Per ogni operatore cpi 506 potenziali beneficiari Reddito cittadinanza" : Roma, 5 feb. (Labitalia) - ogni operatore del centri per l'impiego dovrà prendere in carico 506 p[...]

I sindacati lanciano l'allarme : "Il Reddito di Cittadinanza può innescare guerra tra poveri" : I sindacati CGIL, CISL e UIL sono stati ascoltati in audizione sul "decretone" con le misure del Reddito di Cittadinanza e Quota 100 e hanno espresso un parere per nulla positivo riguardo queste due iniziative del governo che, invece, sono molto attese dai cittadini. In particolare, secondo i sindacati, si rischia di innescare una vera e propria guerra tra poveri.Prima di tutto, potrebbe crearsi una accesa concorrenza tra nuovi e vecchi ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme dell'Anpal : "La maggior parte dei destinatari non ha mezzi né Internet" : Il Reddito di cittadinanza, presentato ieri dal vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, insieme al capo dell'esecutivo giallo-verde, Giuseppe Conte, potrebbe avere un limite. O meglio, un paradosso. Perché secondo quanto riferito dal presidente uscente dell'Anpal (l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), Maurizio Del Conte, "una vasta e maggioritaria quota" di chi potrebbe usufruire della misura pentastellata, "non è dotata degli ...

Deianira Marzano a Pomeriggio 5 : «Ho chiesto il Reddito di Cittadinanza per i miei tre figli» : «Dopo 8 anni di matrimonio ho concluso la relazione con un uomo che non era all'altezza di essere un buon padre e un buon marito», l'influencer Deianira Marzano inizia così...

Reddito di cittadinanza - tutte le informazioni per ottenerlo : tutte le informazioni sul Reddito di cittadinanza , la misura messa in atto dal Governo per favorire un sostegno economico e l'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nel mondo del lavoro e nella società. La misura, contenuta nel Decreto legge del 17 gennaio 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019, introduce il Reddito di cittadinanza , Rdc, a ...

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza - il manuale Inps in pdf : Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, il manuale Inps in pdf L’Inps ha messo a disposizione tramite il proprio portale il manuale d’uso su Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. In pratica uno strumento informativo a disposizione della popolazione per avere ragguagli sul funzionamento e sulle modalità con cui accedere alle due misure entrate in vigore il 29 gennaio 2019, ovvero all’indomani della ...

ESCLUSIVA Sen. Bellanova - PD - : "Il Reddito di cittadinanza? Una mistura confusa" : E così riuscire ad avere un'operatività politica e un punto di vista veri sul continente più ricco del mondo da cui le persone continuano a scappare. Intervista alla Senatrice Bellanova del PD Lei ...

Usa - lavoro di cittadinanza meglio del Reddito : 'convincerà anche conservatori' : Il deputato Stefano Fassina , ex Fmi ed ex viceministro dell'Economia, aveva sottolineato la necessità che le amministrazioni creassero direttamente lavoro perché, in Italia, la disoccupazione non ...

L'Anpal sul Reddito di cittadinanza : "La maggior parte dei beneficiari non ha internet" : "Una vasta e maggioritaria quota" dei potenziali beneficiari del reddito che saranno avviati al percorso per il reinserimento al lavoro "non è dotata degli strumenti informatici necessari" a essere "continuamente collegati con le piattaforme", uno degli obblighi previsti dal decretone. Lo dice il presidente uscente delL'Anpal Maurizio Del Conte. Si va dalla Valle d'Aosta dove "l'80% ha questi strumenti" al "37% del Lazio al 32% della ...

Reddito cittadinanza - Patuanelli (M5s) : “Supera i salari? Problema sono stipendi bassi - politica ha creato guerra tra poveri” : “Ho sentito che per alcuni il Problema è che il Reddito di cittadinanza supera i salari. Ma il punto vero è che gli stipendi sono troppo bassi. Come si fa a non porsi questa domanda?”. Così il capogruppo al Senato del M5s, Stefano Patuanelli, dopo le critiche al Reddito di cittadinanza da parte di Confindustria e parte dei partiti di opposizione. “In questi anni la classe politica ha creato una guerra tra poveri che noi, con ...

Reddito di cittadinanza : ogni addetto dovrà trovare lavoro a 500 persone (oltre 800 al Sud) : A regime, gli operatori dei servizi per l'impiego sono destinati a crescere, ma i tempi si preannunciano lunghi. In audizione sul “Decretone” davanti alla commissione lavoro del Senato anche l’Upb conferma il rischio di «comportamenti opportunistici» dei beneficiari del Reddito di cittadinanza...