Corona | «Belen Rodriguez | forse torneremo insieme»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme : il rumors del magazine di Corona : Il gossip che ha lanciato pochi minuti fa il magazine online di Fabrizio Corona, qualora corrispondesse alla realtà, farebbe felici i tantissimi fan di un'ex coppia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando a quello che sostiene l'ex re dei paparazzi, ma anche il sito "Super Guida Tv", lo scorso weekend i genitori di Santiago si sarebbero finalmente ritrovati: sul web, infatti, si legge che la showgirl e il ballerino avrebbero trascorso tre ...

Corona su Belen : «Volevo baciarla - ha detto no. Se tornasse con Stefano De Martino sarei felice» : «Una, per stare con me, deve essere una pazza totale. Lo dico anche perché starmi vicino presuppone una certa mancanza di libertà». Fabrizio Corona racconta gli aspetti...

Corona su Iannone : 'Ossessionato da Belen' : Da qualche giorno non si parla d'altro che del libro dell'ex re dei paparazzi in cui vengono raccontati alcuni retroscena del mondo dello spettacolo. Dopo aver svelato le sue amanti vip e aver ...

Mattino 5 Fabrizio Corona parla di Stefano De Martino e Belen : Ospite da Federica Panicucci Fabrizio Corona racconta:”Belen è l’ultima donna che ha amato”, e incalzato dalle domande della conduttrice spiega: “Se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Lei è tormentata come me… Io sono in un periodo particolare della mia vita e lei pure…”. E su un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, replica: “La famiglia è la cosa più importante di tutte… se ce ...

Mattino 5 - Fabrizio Corona su Belen Rodriguez : "La sua vita? Deve risolvere un grosso problema" : Al centro delle attenzioni di Fabrizio Corona continua ad esserci Belen Rodriguez, sulla quale ha speso parole toccanti e appassionate nel suo libro, Non mi avete fatto niente. Una sorta di appello a tornare con lei. E Corona è tornato a parlare dell'argentina negli studi di Mattino Cinque, di Feder

Mattino 5 - Fabrizio Corona su Belen Rodriguez : 'La sua vita? Deve risolvere un grosso problema' : Al centro delle attenzioni di Fabrizio Corona continua ad esserci Belen Rodriguez , sulla quale ha speso parole toccanti e appassionate nel suo libro, Non mi avete fatto niente . Una sorta di appello ...

Fabrizio Corona dice De Martino e Belen insieme io sarei felice : Fabrizio Corona parla dei suoi amori a Federica Panicucci a “Mattino Cinque”. Belen è l’ultima donna che ha amato, e incalzato dalle domande della conduttrice spiega: “Se si fidanzasse con me sarebbe una pazza totale. Lei è tormentata come me… Io sono in un periodo particolare della mia vita e lei pure…”. E su un ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, replica: “La famiglia è la cosa più importante di ...

Iannone ossessionato da Belen - Corona svela i sentimenti del pilota : “ne soffre ancora” : Fabrizio Corona ospite a Mattino Cinque ha parlato di Andrea Iannone e dell’ossessione che lega il pilota a Belen Rodriguez Andrea Iannone è ossessionato da Belen Rodriguez? A rivelare il retroscena sulla fine della relazione tra il pilota e la showgirl è Fabrizio Corona, a sua volta ex fidanzato dell’argentina. Dopo aver discusso del legame che lo lega alla soubrette di adozione italiana in svariati programmi tv, in occasione ...

Fabrizio Corona su Canale 5 : 'Andrea Iannone è ossessionato da Belen - deve andare avanti' : È un Fabrizio Corona senza filtri quello che si è raccontato a Mattino 5 il 28 gennaio: oltre a promuovere il suo nuovo libro, l'ex re dei paparazzi ha detto la sua su alcuni gossip del momento. A Federica Panicucci che gli chiedeva un parere sugli uomini che ruotano attorno a Belen Rodriguez in questo periodo, l'imprenditore ha detto che spera in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino ed ha consigliato ad Andrea Iannone di voltare ...

Corona fa il testamento in tv : "Lascio tutto a mio figlio". E su Belen : "È l'ultima donna che ho amato" : Lavoro. Amori, testamento ed ex. Ovviamente c'è anche spazio per Belen Rodriguez. Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua ed in studio da Federica Panicucci a "Mattino 5" riavvolge il nastro dei ...

Corona fa il testamento in tv : 'Lascio tutto a mio figlio'. E su Belen : 'È l'ultima donna che ho amato' : Lavoro. Amori, testamento ed ex. Ovviamente c'è anche spazio per Belen Rodriguez. Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua ed in studio da Federica Panicucci a "Mattino 5" riavvolge il nastro dei ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Fabrizio Corona favorevole al ritorno di fiamma : Nonostante continui a dichiararsi ancora innamorato di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona le augura di riunire la famiglia che aveva messo su con Stefano De Martino. Nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Mattino 5 il 28 gennaio, l'ex re dei paparazzi ha commentato in modo inaspettato il gossip che vorrebbe la sua ex fidanzata di nuovo vicina al ballerino di Amici, per il quale il 45enne ha speso belle parole tra la perplessità di tutti i ...

Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona : “La famiglia prima di tutto” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fan in delirio: la reazione di Fabrizio Corona Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? I fan della coppia sperano in un loro ritorno, soprattutto dopo l’ultimo messaggio della showgirl. Scendendo nel dettaglio, a Radio 105 l’argentina si è messa in contatto telefonico con il ballerino e […] L'articolo Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona: “La famiglia ...

Fabrizio Corona vuole tornare con Belen? La confessione a Mattino 5 : Fabrizio Corona ammette di aver provato a baciare Belen Rodriguez In vena di confidenze a Mattino 5, Fabrizio Corona ha parlato del suo nuovo libro, facendo una serie di rivelazioni sulla sua vita privata a Federica Panicucci. Nonostante la storia con Silvia Provvedi, la breve frequentazione con Zoe Cristofoli e Asia Argento, e la numerose avventure di una notte, il re dei paparazzi continuerebbe ad avere nel cuore Belen Rodriguez. Fabrizio ...