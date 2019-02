Roma - buttafuori investiti al Qube : due arresti : Roma, 5 feb., askanews, - Sono stati arrestati i due responsabili del tentato investimento avvenuto lo scorso 27 gennaio, dopo una lite scaturita dal diniego di ingresso all'interno della discoteca "...

Roma - investirono buttafuori all’esterno della discoteca Qube : arrestati 2 fratelli. ‘Tentato omicidio con aggravante razziale’ : Due fratelli italiani, considerati i responsabili del tentato omicidio di due buttafuori senegalesi della discoteca Romana Qube, si sono costituiti. È quanto apprende l’Adnkronos, secondo cui i due – 30 e 27 anni – si sentivano braccati e quindi si sono presentati davanti alle forze dell’ordine che li hanno arrestati. Ad entrambi è contestata anche l’aggravante razziale perché avrebbero insultato le vittime con ...

Roma : costituiti 2 responsabili che hanno travolto buttafuori al Qube : Roma – Si sono costituiti presso gli uffici della Questura di Roma in via San Vitale, i due ricercati per aver tentato di investire i buttafuori della discoteca Qube, a Portonaccio, la notte del 27 gennaio scorso. Le indagini della sezione omicidi della Squadra mobile coordinate dalla Procura di Roma, avevano portato gli investigatori ad un passo dalla cattura. I due, che sarebbero fratelli, probabilmente sentendosi braccati, hanno deciso ...

