Il Polo Nord ‘corre’ verso la Siberia a 55Km l’anno | è allarme bussole

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ilmagnetico, quellocui puntano le, si sta spostando piu’ velocemente del previsto dal Canadala, a una velocita’ di circa 55 chilometri l’anno. Per questo l’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (Noaa) ha pubblicato con un anno di anticipo il nuovo Modello Magnetico della Terra, che dara’ preziose informazioni per usi militari e civili, per la navigazione marittima e aerea, e perfino per le applicazioni degli smartphone.“Lo spostamento dei poli magnetici e’ la manifestazione in superficie di cio’ che genera il campo magnetico terrestre: correnti elettriche che scorrono nel nucleo esterno della Terra, fatto di ferro e nichel fusi, fluidi come l’acqua”, spiega Domenico Di Mauro, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Mentre il...