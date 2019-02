Il M5s non ha ancora deciso su Salvini e il caso Diciotti

agi

: Maduro: Salvini prende le distanze dal M5S e non solo. Benigni per i suoi vecchi spezzoni televisivi vale 200.000€,… - NicolaPorro : Maduro: Salvini prende le distanze dal M5S e non solo. Benigni per i suoi vecchi spezzoni televisivi vale 200.000€,… - vittoriozucconi : Non ho le prove, Jac (cit: Dibba) ma ho la sensazione che nella ghiacciaia M5S, qualcosa si muova. Ancora niente fr… - fattoquotidiano : Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Sul, approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo, nel Movimento 5 Stellenulla è. Decisione 'in alto mare', osserva qualcuno, ma la lettura delle carte, in attesa della memoria che presenterà il ministro dell'Interno, sembra far emergere in alcuni che l'ipotesi tecnica del 'sì per forza' alla magistratura non sia scontata, perché giuridicamente non corretta.Il Movimento ha sempre combattuto la battaglia contro i privilegi della casta 'ma questoè diverso', viene fatto capire. Non manca però chi insiste sulla linea rigorista: 'Non si può distinguereper, perché altrimenti si entra nel merito delle situazioni e non è questo quello che bisogna fare. Ci si difende nel processo e non fuori dal processo. E respingere la richiesta di procedere del ...