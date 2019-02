Freccero vuole commissionare la sigla di «Popolo Sovrano» al figlio di Marco Travaglio

C'è Grillo - Anzaldi vuole le dimissioni di Freccero che ribatte : "Non è costato praticamente nulla" : Lo speciale di montaggio C'è Grillo ha ottenuto in prima serata su Rai 2 1.031.000 telespettatori, per uno share del 4,34% (i dati di ieri, lunedì 28 gennaio 2019). Freccero si aspettava almeno il 7% e il dato non proprio 'entusiasmante' (per usare un eufemismo) di ieri ha scatenato le reazioni social soprattutto di chi ha criticato fin da subito il programma, con voci provenienti prevalentemente dal centrosinistra.prosegui la letturaC'è ...

Freccero ci spiega 'chi non vuole il programma su Grillo e perché' : E ha detto ai curatori del programma di montare solo le parti comiche, gli sketch, senza nessuno spazio per gli interventi politici e gli spettacoli post discesa in campo. 'Dopo quest'ultima bufera ...

Morgan e Asia Argento insieme in tv? «Freccero li vuole in un talent» : Presto potremmo rivedere Morgan e Asia Argento insieme per un nuovo progetto professionale in TV. A volere l'uno accanto all'altra in un programma televisivo è Carlo Freccero , il nuovo direttore di ...

The Voice 2019 su Rai 2 dal 16 aprile. Freccero vuole Morgan e Asia Argento tra i coach : Simona Ventura Carlo Freccero, durante la ‘burrascosa’ conferenza stampa di presentazione della sua nuova Rai 2, aveva dichiarato che per la realizzazione di The Voice 2019 c’era un ostacolo, ovvero la mancanza degli studi. Il problema, però, è subito rientrato e il neo direttore conferma la presenza del talent nel palinsesto della rete a partire da metà aprile. “Ho messo a punto The Voice con Simona Ventura che partirà ...

Carlo Freccero - colpo basso a Pier Silvio Berlusconi : vuole rubargli Piero Chiambretti : Carlo Freccero parla a Panorama della sua nuova Raidue. Tra le altre cose, dice di voler incontrare al più presto Piero Chiambretti, immaginiamo per portarlo nella sua rete. Sarebbe un duro colpo per Pier Silvio Berlusconi, che per Chiambretti ha una vera adorazione e adesso lo ha piazzato a Rete4 i

Made in Sud - Carlo Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione. Ma c'è un problema con Mediaset... : Carlo Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione della prossima edizione di Made in Sud, su Raidue. Il direttore del secondo canale Rai non solo ha annunciato il ritorno della trasmissione, che non va in onda da un anno, ma ha anche affermato che per il programma dedicato alla comicità parten

La storia di Daniele Luttazzi - che Freccero vuole riportare in Rai : Foto: COSIMA SCAVOLINI/LAPRESSE Da ultimo, scomodo, baluardo della libertà di satira nell’Italia berlusconiana a esule volontario di una scena che ha finito per voltargli le spalle. La parabola artistica di Daniele Luttazzi ha sperimentato tutte le latitudini del successo, ma potrebbe non essere ancora giunta alla fine. Almeno non per Carlo Freccero, il neo-direttore di Rai 2 che ha annunciato di voler riportare la satira sulla seconda ...

Carlo Freccero - la mossa impensabile : Raidue sovranista - vuole battere Raiuno (e fregare Fabio Fazio) : Carlo Freccero, direttore di Raidue, vorrebbe sorpassare la rete ammiraglia. Lo sostiene un retroscena politico televisivo di La Stampa. "Una rete contro l' altra alla ricerca di ascolti da sventolare al nuovo potere di Palazzo Chigi più che di viale Mazzini", si legge, intendendo che la Lega si è i