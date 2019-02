Casu | indignati per parole su terremotati da parte consigliera 5S

romadailynews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Roma – “Oggi siamo qui insieme ai nostri iscritti e ai giovani democratici per manifestare la nostra profonda indignazione per le dichiarazioni che la5 Stelle Angelica Ardovino ha rivolto ai cittadini abruzzesi colpiti dal terremoto. Li ha definiti ‘somari’ e meritevoli di vivere nelle ‘baracche sotto la neve’ solo perche’ non apprezzano a sufficienza il M5S. Non e’ accettabile un comportamento simile dal punto di vista umano e politico”. Lo affermano il segretario romano del Pd Andrea, Massimiliano Pasqualini consigliere del Pd Municipio 13, Enzo Cuozzo, segretario Pd Roma 13.“Non si disprezzano cosi’ le disgrazie altrui solo per fare propaganda a favore della candidata a Presidente della Regione Abruzzo del proprio partito- continua- Chi offende e strumentalizza i dolori e le sofferenze dei ...