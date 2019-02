Alla faccia dell’autarchia | la sigla del Festival di Sanremo 2019 è Via di Claudio

Bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto il letto : spara in faccia Alla mamma incinta : I fatti sono avvenuti nel weekend in un appartamento nello Stato di Washington. La donna, che è incinta di otto mesi, è stata portata d’urgenza in un ospedale locale in gravi condizioni. Ora starebbe meglio. Il padre del piccolo ha detto di aver preso l'arma "per protezione".Continua a leggere

Consob - si apre l'ipotesi di Paolo Savona Alla presidenza - Salvini : 'Ok sia lui che Minenna - basta che si faccia presto' : ... Sergio Mattarella, per il nuovo presidente della Consob, ma è anche vero che Proprio Mattarella aveva bloccato la nomina di Savona a ministro dell'Economia. Ma con il trasloco all'autorità di ...

Ischia - pugno in faccia all'alunno : rapporto inviato Alla Procura : Il Commissariato di Ischia, diretto dal Vicequestore Alberto Mannelli, ha inviato alla Procura per i Minori ed alla Procura di Napoli un rapporto urgente al termine della indagini sul pugno in viso ...

USA - acqua in faccia Alla figlia di nove mesi mentre dorme : 'Mi fa alzare sempre di notte' : Una storia, quella accaduta negli Stati Uniti d'America, precisamente in Sud Carolina, che è culminata con l'arresto di una donna, giovane mamma di trentatré anni, che si è resa protagonista di un'azione violenta nei confronti della sua piccola bambina di appena nove mesi. Caitlin Alyse Hardy, infatti, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, stanca di essere svegliata tutte le notti dal pianto incessante di sua figlia, ha deciso di ...

Materazzi - lo sfottò Alla Juve è clamoroso : “Triplete? Noi lo facciamo meglio” : Continua a scatenarsi il web dopo la clamorosa eliminazione della Juventus in Coppa Italia. Nella giornata di ieri è andata in scena una partita molto importante che ha visto una brutta prestazione della Juventus, al contrario strepitosa l’Atalanta che ha conquistato la semifinale della competizione. Sfuma l’obiettivo Triplete per la Juventus, sono arrivati tanti sfottò nelle ultime ore. Quello clamoroso è dell’interista ...

Getta acqua in faccia Alla figlia di 9 mesi per svegliarla : “Mi fa alzare sempre di notte” : La mamma trentatreenne si è anche filmata durante la scena pubblicando il video su Facebook dove qualcuno lo ha visto e l'ha denunciata. La donna è stata arresta con l'accusa di maltrattamenti.Continua a leggere

Salvini vs Delrio : “I numeri dAlla mia parte”. “Gli scafisti non si combattono nei talk show - faccia il ministro” : Scontro alla Camera, nel corso del Question time, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il deputato del Pd, Graziano Delrio. Secondo il vicepresidente del Consiglio “il trasferimento” dei migranti ospitati a Castelnuovo di Porto “sta procedendo regolarmente” e “i numeri sugli sbarchi sono dalla mia parte”. Delrio, però, lo ha criticato sui ricollocamenti “in calo” e sulla lotta agli ...

MENINGITE Alla CAMERA/ Allarme a Montecitorio - 'chi c'era faccia la profilassi' : Fico - Giorgetti e... : Caso di MENINGITE da meningococco durante un convegno ALLA CAMERA dei Deputati: parlamentari Montecitorio nel panico, chi era presente.

Emilio Alessandrini - il giudice dAlla ‘faccia mite’ - giustiziato dagli eversori che combatteva : 1979 annus horribilis. A quella del primo sindacalista e militante del Partito Comunista Italiano, Guido Rossa, a Genova, seguiva l’uccisione, qualche giorno dopo, del primo magistrato a Milano, Emilio Alessandrini, che dal suo arrivo in città, alla fine del 1968, e sino alla sua tragica scomparsa, con funzioni di Sostituto procuratore, s’era sempre occupato di terrorismo e, in particolare, di eversione di destra. Il giornalista Walter Tobagi, ...

Caso di meningite Alla Camera : «Chi c’era faccia la profilassi» : Al convegno «Trasmettere e insegnare la Shoah è impossibile», spiega l’Ammnistrazione della Camera, era presente un ragazzo successivamente ricoverato per meningite

Juventus - pallonata in faccia Alla tifosa : Ronaldo le regala maglia con dedica : Botta al naso e occhiali rotti durante una partita. Questa volta, però, non si tratta di violenza da stadio. Lunedì 21 gennaio, la tifosa della Juventus Elena Di Martino è stata colpita da una ...

Tav - Alla Camera slitta voto su mozioni. Lega : ‘Difficile dimostrare che non sta in piedi’. M5s : ‘Faccia meglio conti’ : Si rinvia il voto della Camera sulla Tav. Le mozioni di Fi, Pd e Fdi in favore della Grande opera sono arrivate oggi a Montecitorio, ma l’assemblea era praticamente deserta. Anche per questo motivo il voto è slittato a dopo il termine delle votazioni della proposta di legge costituzionale in materia di referendum. Intanto la maggioranza sta lavorando a una mozione unitaria che rinvii la decisione in attesa dei risultati dell’analisi ...

Evento no-vax Alla Camera - la dissidente M5S snobba le critiche grilline : "Non temo ritorsioni. Grillo? Faccia quel che vuole" (di G. D'Angelo) : "Grillo Faccia quel che vuole, siamo in democrazia". A margine dell'incontro che ha organizzato alla Camera con una associazione no-vax, Sara Cunial appare molto sicura di sé. La sua iniziativa però, ad appena un paio di settimane dalla firma posta da Beppe Grillo al Patto trasversale per la Scienza del virologo Burioni, ha innescato un turbinio di polemiche tra i pentastellati.Poche ore prima la ministra della Salute Grillo si era ...

Isernia - pugni in faccia Alla compagna durante un viaggio in autostrada : 40enne nei guai : Nei confronti dell'uomo il questore Pellicone ha emesso un ammonimento. Provvedimento analogo è scattato anche per un altro 40enne che aveva trasformato in un incubo la vita della convivente Isernia. ...