Top Employers 2019 | Rai Way ottiene la certificazione per il terzo anno consecutivo

meteoweb.eu

: RT @BoehringerIT: È ufficiale: siamo stati certificati #TopEmployers Italia 2019! Siamo felici del riconoscimento e continueremo a investir… - paolodepasquale : RT @BoehringerIT: È ufficiale: siamo stati certificati #TopEmployers Italia 2019! Siamo felici del riconoscimento e continueremo a investir… - aladxx : Siemens è stata certificata Top Employers Italia 2019 per l’eccellenza delle nostre condizioni di lavoro! - Marinaguffanti1 : RT @BoehringerIT: È ufficiale: siamo stati certificati #TopEmployers Italia 2019! Siamo felici del riconoscimento e continueremo a investir… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Rai Way S.p.A.per illaTopItalia, confermandosi ancora una volta società capace di sviluppare le migliori condizioni di lavoro, conciliando istanze di competitività e benessere dell’organizzazione.La survey di TopInstitute attesta l’eccellenza dell’impegno dell’azienda con particolare riferimento agli ambiti d’indagine Pianificazione forza lavoro, Strategia dei talenti, On boarding, Performance Management e Leadership.Stefania Cinque, Chief Human Resources Officer di Rai Way, ha evidenziato come “In linea con la visione strategica e i valori della società, il conseguimento dellaTopper ilattesti la centralità delle risorse umane, riconoscendo l’impegno costante di Rai Way nello sviluppo e nell’arricchimento delle competenze”L'articolo Top...