Juventus | caso Dybala? Kean | “è normale…”

Juventus - esplode il caso Dybala : gesto di rabbia dell'argentino - : Non solo l'allarme difesa in vista della Champions League, la Juventus dopo il 3-3 interno contro il Parma deve fare i conti con il gesto di stizza di Paulo Dybala , rientrato in fretta e furia negli ...

Juventus - caso Dybala : a secco in campionato da tre mesi : TORINO - La Juventus cerca il riscatto immediato in campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la sconfitta sul campo dell'Atalanta . I bianconeri, oltre alla possibile emergenza in difesa con ...

Juventus - Allegri a tutto campo : la formazione - il mercato - il caso Ronaldo e le ultime polemiche : “Per ora i ragazzi hanno fatto delle belle vittorie, ma non abbiamo portato a casa nulla. Da domani al primo giugno ci giochiamo l’intera stagione”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta contro il Bologna di Coppa Italia, “un obiettivo come lo scudetto, la Champions e la Supercoppa di mercoledì. Dovremo affrontare la partita nel modo migliore, sapendo che non c’è replica ...

Young Boys-Juventus - battibecco tra Allegri e un calciatore : si apre un caso? : La Juventus era sotto di un gol contro lo Young Boys quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituire Pjanic con Emre Can. Non è stata una sostituzione pianificata, perlomeno non solo, dato che poco prima il tecnico bianconero si è infuriato con il suo centrocampista. Il bosniaco, uscendo dal campo, non è neanche passato dalla panchina: si stava dirigendo verso i compagni, ma poi ha rifiutato il giubbotto ed è andato nella direzione ...

Torino - Cairo : 'Sesti non a caso. Pronti per la Juventus' : 'Siamo sesti non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada. Per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati. Direi che l'importante è mantenere la massima ...