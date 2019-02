Iva Zanicchi derubata | Mi hanno rubato la Palma D' Oro

Sanremo - la pesante accusa di Iva Zanicchi : 'Contro di me ci fu un complotto'. Nomi e cognomi : Certo, conosciamo tutti i problemi legati a quel mondo: sono nomadi, non hanno una residenza, ma se si comportassero anche bene'. I suoi ultimi Sanremo le hanno portato qualche amarezza. Nel 2003 ...

Sanremo - la pesante accusa di Iva Zanicchi : "Contro di me ci fu un complotto". Nomi e cognomi : «Mi può richiamare tra tre minuti, ché sto preparando le inalazioni a mio marito con 40 di febbre?». In questa richiesta sta tutta la cifra umana di Iva Zanicchi, l'anti-diva per eccellenza, che si muove con disinvoltura tra i salotti tv e la cucina di casa. Viene quasi naturale intervistarla ora, a

Iva Zanicchi - rubata la palma d’oro vinta al Festival di Sanremo : «Aiutatemi a ritrovarla - vi prego» : «Mi hanno rubato il premio con il quale ho vinto a Sanremo». Sono queste le parole di Iva Zanicchi che affida ai social un appello per lei molto importante. La cantante racconta di essere stata derubata della palma d’oro, il riconoscimento che la vide come protagonista vincitrice con la canzone “Zingara” del Festival di Sanremo. Iva spiega che il valore economico del premio è nullo, mentre quello affettivo per lei è ...

Iva Zanicchi - rubata la palma d'oro vinta al Festival di Sanremo : «Aiutatemi a ritrovarla - vi prego» : 'Mi hanno rubato il premio con il quale ho vinto a Sanremo '. Sono queste le parole di Iva Zanicchi che affida ai social un appello per lei molto importante. La cantante racconta di essere stata ...

Iva Zanicchi derubata : “Mi hanno preso la Palma d’Oro di Sanremo!” : Iva Zanicchi derubata lancia un appello sui social: “Aiutatemi!” Iva Zanicchi è stata derubata. La cantante ha subìto un furto nella sua abitazione dove è sparita la Palma d’Oro vinta al Festival di Sanremo 50 anni fa grazie al brano di grande successo mondiale ‘Zingara’. L’Aquila di Lingonchio ha lanciato un appello sui suoi profili social spiegando anche che il valore della statuetta rubata è nullo, ma per ...

Iva Zanicchi sul Festival di Sanremo : "Baglioni non mi ha chiamata. Sui Dear Jack o è sordo - o è un genio" : "Se mi avesse chiamato ci sarei andata volentieri, non faccio come la volpe quando non arriva all'uva ". Ai microfoni dell'agenzia AdnKronos, la cantante Iva Zanicchi ha parlato della sua assenza dal Festival di Sanremo e delle scelte del direttore artistico Claudio Baglioni, sulla quale non si trovano d'accordo. "Baglioni non mi ha chiamata, lui è il padrone e può fare quello che vuole, e ha fatto le sue scelte. D'altronde, non ...

Sanremo - Iva Zanicchi : "Mi hanno rubato il premio di Zingara. Aiutatemi a ritrovarlo" (Video) : E’ stato rubato a Iva Zanicchi il premio conquistato nel 1969, quando trionfò a Sanremo con “Zingara”. A rivelarlo è la stessa cantante, protagonista di un video-appello sui social.“Mi è successa una cosa molto sgradevole, una cosa che mi fa star male” confida l’artista, che ricorda come proprio quest’anno ricorrano i cinquant’anni da quel traguardo. “Mi hanno rubato la Palma d’oro. Il valore in sé è nullo, ma per me ha un valore ...

Striscia la Notizia - veleno su Iva Zanicchi : 'Ci manda in tilt' - un dettaglio molto scomodo : Non c'è pace per la mitica Iva Zanicchi , finita nel mirino di Striscia la Notizia . L'Aquilia di Lingochio , nella puntata di mercoledì 30 gennaio, è stata la protagonista della consueta rubrica '...

Striscia la Notizia - veleno su Iva Zanicchi : "Ci manda in tilt" - un dettaglio molto scomodo : Non c'è pace per la mitica Iva Zanicchi, finita nel mirino di Striscia la Notizia. L'Aquilia di Lingochio, nella puntata di mercoledì 30 gennaio, è stata la protagonista della consueta rubrica "Fatti e rifatti". Prima, come sempre, un lungo servizio-sfottò con gaffe e memorabili momenti televisivi c

È successo in TV – 31 gennaio 1969 : La Zingara di Iva Zanicchi conquista Sanremo (VIDEO) : Quello che vi raccontiamo oggi è l'ultimo Festival di Sanremo di un decennio magico come gli anni '60 che tanto ha dato alla vita della manifestazione, soprattutto grazie alla nuova linfa data dalla televisione. Siamo nel 1969 per l'edizione numero diciannove del Festival della Canzone Italiana che si è tenuta tra il 30 gennaio e il 1° febbraio, come da tradizione (di allora) dal Salone delle feste del Casinò Municipale di Sanremo.E' ...

Superbrain : Iva Zanicchi fa una strana battuta e resta senza voce : Superbrain, le supermenti: Iva Zanicchi fa una battutaccia prima della sua esibizione E’ stata Iva Zanicchi uno dei giurati della terza puntata di Superbrain 2019, con Paola Perego, andata in onda stasera, venerdì 25 gennaio 2019. E la cantante, che ha condiviso il ruolo di giudice assieme all’attore Massimo Ghini e alla showgirl Melissa Satta, ha avuto anche la possibilità di esibirsi con un particolarissimo coro gospel, che è stato ...

Sanremo 2019 - Iva Zanicchi contro Claudio Baglioni : "Chissà quante stron***..." : Iva Zanicchi, punzecchiata da Piero Chiambretti durante Cr4 su Rete 4, confessa che avrebbe sperato che Sanremo le consegnasse un premio alla carriera. "Io me l’aspettavo, dico la verità, ci sono state persone che hanno premuto affinché mi dessero un premio, ma dato che di solito il premio lo si dà

Iva Zanicchi VS Baglioni : «Mi aspettavo un premio per Zingara». E sulle canzoni di Sanremo : «Chissà che stronz**e ha messo dentro solo per altre ragioni» : Iva Zanicchi Tutti contro Claudio Baglioni. Lo sport più diffuso in queste settimane consiste nel contestare le scelte del cantante e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Nel mirino, ancora una volta, l’esclusione dalla kermesse di Caramelle, brano contro la pedofilia di Pierdavide Carone e dei Dear Jack, presentato ieri sera a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Se la discussa scelta di Baglioni non ha (apparentemente) ...

Carone e Dear Jack da Chiambretti con Caramelle - Iva Zanicchi contro Baglioni : “È sordo - chissà che str*nzate di canzoni ha preso” : Pierdavide Carone e i Dear Jack da Chiambretti a La Repubblica delle Donne per presentare il brano Caramelle, escluso dal Festival di Sanremo 2019. Quando si parla di canzoni escluse dal Festival, si sa, la colpa - se così possiamo definirla - ricade sempre sul direttore artistico che, nell'edizione di prossimo avvio è Claudio Baglioni. Nonostante Baglioni abbia già spiegato di aver coinvolto l'intera commissione musicale del Festival di ...