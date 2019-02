Impariamo a vestirci | da dove cominciare?

dilei

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Oggi rispondo a Maria Rosaria che mi scrive:Mi piacerebbe sapermi vestire e abbinare bene i colori.Vediamo se riesco a darle qualche consiglio pratico con questo post.: premessa Avere gusto nel vestire è una cosa che si può anche imparare, se ci viene insegnata nel modo giusto. Al giorno d’oggi, i modelli, le idee, le ispirazioni sono ovunque, basta avere a portata di mano un telefono o un computer. Pinterest, Instagram, Facebook, ci propongono continuamente nuovi spunti. Qual è il problema? Che non sempre siamo in grado di adattarli al nostro corpo. Ci piacciono sugli altri, ma su di noi non li vedremmo mai. Come fare?: osservatevi Esatto: osservatevi. Cercate di capire com’è fatto il vostro corpo, qual è la vostra forma fisica (siete a pera? A clessidra? A rettangolo? Avete il busto lungo? Avete molto seno?) e di ...