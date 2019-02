ilfattoquotidiano

: RT @quotidianopiem: Tre sciatori morti sotto una valanga a Courmayer, si cerca un disperso - Yogaolic : RT @quotidianopiem: Tre sciatori morti sotto una valanga a Courmayer, si cerca un disperso - quotidianopiem : Le speranze di trovarli in vita si sono spente questa mattina - Cascavel47 : Courmayer, valanga travolge sciatori: tre morti. Si cerca una quarta persona -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Tre dei quattrodispersi da domenica sopra Courmayeur sono stati trovati senza vita. I loro corpi sono stati individuati durante le operazioni di ridel Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza.Almeno tre del gruppo di quattro freerider – due britannici due francesi – è stato sepolto da unain Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. I soccorritori con l’ausilio di unità cinofile e di un elicottero della Protezione civile proseguono le ricerche del quarto sciatore.Sempre domenica, a Livigno, era scomparso uno snowboarder belga di 24 anni. Il suo corpo, sepolto da un paio di metri di neve, è stato ritrovato dal Soccorso alpino di Valtellina e Valchiavenna. La tragedia in provincia di Sondrio è avvenuta quando hanno abbandonato la pista per spostarsi in un’altra area attraversando un canale.L'articolo...