Valanga in Trentino blocca auto | liberata

Valanga in Trentino : turisti bloccati in auto : Una Valanga si è staccata questa mattina sotto la parete del Piz Ciavazes, in Trentino: la massa nevosa ha invaso la strada del passo Sella bloccando in auto alcuni turisti russi. Sul posto il soccorso alpino del Trentino settentrionale e i vigili del fuoco: le persone in difficoltà sono state raggiunte e accompagnate a valle, illese.

