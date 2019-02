Super Bowl – Patriots - due super tifose in più! Gisele Bundchen e la piccola Vivian ‘coprono’ le spalle di Tom Brady [FOTO] : Tom Brady riceve gli auguri di incoraggiamento da parte della moglie Gisele Bundchen e della figlia Vivian: il quarterback dei Patriots sogna il 6° trionfo nel super Bowl di questa notte Questa notte gli Stati Uniti si fermano per la partita di football più attesa dell’anno: la finalissima del super Bowl! Di fronte Los Angeles Rams e New England Patriots, di scena al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia), una sfida elettrizzante da ...

Tom Brady non si può toccare : La storia del più grande quarterback del football americano, che stanotte si gioca l'ennesimo Super Bowl, e della corazzata che i New England Patriots hanno costruito per difenderlo

Super Bowl – Tom Brady guida i Patriots : nella 53ª edizione la rivincita del 2002 per i Rams : I Patriots inseguono la storia, Rams per la rivincita: tutto pronto per la 53ª edizione del Super Bowl Al termine di una regular season di 16 ‘battaglie’ e dei playoff iniziati il 5 gennaio scorso, i Los Angeles Rams vincitori della National Football Conference e i New England Patriots trionfatori della American Football Conference, sono pronti a sfidarsi nella 53esima edizione del Super Bowl, che si disputerà il 3 febbraio al ...

Superbowl 2019 - tutti i record che può infrangere Tom Brady a 41 anni : Chi l’avrebbe mai detto che quel bambino nato a San Mateo, California, il 3 agosto del 1977, scelto poi al numero 199 del Draft NFL del 2000, si sarebbe ritrovato a disputare il suo nono Superbowl della propria carriera. No, non è un refuso. Tom Brady è davvero sulla soglia della sua apparizione numero nove nell’atto finale della National Football League. Il quarterback dei New England Patriots non ha certo bisogno di presentazioni, ...

Super Bowl 2019 – Ancora Tom Brady! New England Patriots in finale contro Los Angeles Rams : I New England Patriots trionfano ai supplementari contro i Kansas City Chiefs e raggiungo i Los Angeles Rams nella finale del Super Bowl 2019: Tom Brady a caccia di un altro anello Adesso è ufficiale: la finale del Super Bowl 2019 vedrà di fronte New England Patriots e Los Angeles Rams. Se i losangelini avevano già staccato il pass per la finalissima, eliminando i New Orleans Saints di Brees ai supplementari, dopo che la franchigia della ...

NFL Championship Round 2019 : il 53esimo SuperBowl sarà tra i Los Angeles Rams ed i New England Patriots. Nuova impresa di Tom Brady : sarà, dunque, Los Angeles Rams – New England Patriots il LIII SuperBowl (53esima edizione) che si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, il 3 febbraio. I due Championship delle rispettive Conference non hanno deluso le attese, regalandoci sfide quanto mai combattute e al altissimi livelli e, non ultimo, concluse entrambe all’overtime. Nel Championship della NFC i Los Angeles Rams passano il rimonta, dopo un match ...