Matteo Salvini | i veri numeri sull' immigrazione | per la prima volta le espulsioni

PRIMARIE PD : Maurizio Martina pronto a sfiduciare Matteo Salvini : Per il PD è giunto il momento di fare chiarezza ma non si perde l’occasione per parlare anche del governo attuale, Martina sferra l’attacco a Salvini “È arrivato il momento di una mozione di sfiducia verso un ministro che ha violato la legge nello svolgere il proprio lavoro”. Maurizio Martina lancia così la “sfida” al ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito alla vicenda della nave Diciotti, nel giorno in cui si ...

Immigrati - Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini : regolarizza i clandestini ma nessuno lo indaga : Che magnifico Paese l'Italia! Matteo Salvini è indagato per aver cercato di arginare l' immigrazione clandestina . Leoluca Orlando , il sindaco Dem di Palermo che contravvenendo al Decreto Sicurezza ...

Matteo Salvini - il doppio piano dopo le europee. Nuovo governo o elezioni : «Ma quelli quando li mollate?». «Quelli» sono i Cinque Stelle e i destinatari della domanda sono Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, i quali se la sentono ripetere ogni volta in cui si trovano a un tavolo o al telefono con i bei nomi dell'imprenditoria lombarda e veneta, i più preoccupati per i di

Bernard-Henri Levy : "Matteo Salvini è grottesco. L'Italia merita di più" : "Un ministro dell'Interno che si maschera da poliziotto, che si maschera da pompiere e viene per questo attaccato dai sindacati dei pompieri, trovo che sia grottesco e trovo che L'Italia meriti di più. Viva le elite se hanno il pensiero di Eugenio Scalfari o di Matteo Renzi". Lo ha detto il filosofo Bernard-Henri Levy intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su RaiTre.Sulle elezioni europee di fine maggio, Levy scommette ...

Autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : la senatrice La Mura è d'accordo : Il Movimento 5 Stelle si trova in una difficile posizione a causa del caso Diciotti che vede coinvolto Matteo Salvini. La Giunta per le Immunità del Senato ha già iniziato l'esame della richiesta, avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania, in merito all'Autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale. Salvini è indagato per abuso di potere e sequestro di persona, i fatti contestati si riferiscono al trattenimento a bordo ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : scontro sulla Tav Torino-Lione : Lo scontro interno al governo sulla Tav Torino-Lione continua, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono su due opposte barricate. Per quanto riguarda il M5S, in questi giorni si può spaziare tra le dichiarazioni dei suoi esponenti che hanno ribadito come la Tav sia, a loro modo di vedere, 'un progetto senza futuro' o 'un progetto inutile', fino ad affermare che 'i cantieri non sono mai partiti', cosa oggettivamente non vera. Se è vero che il ...

Luigi Di Maio : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di continuare'. Risposta : 'Non serve la laurea...' - bomba Tav : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di non creare tensioni nel governo puntando su quello su cui non siamo d'accordo': fuori dai denti, Luigi Di Maio lancia un avvertimento al leader leghista sulla Tav . ...

Che tempo che fa - l'anticipazione su Fabio Fazio : agguato in diretta - colpo di mortaio su Matteo Salvini : Useranno Fabio Fazio e Che tempo che fa per sparare un colpo di mortaio al governo in diretta tv. Il piano degli ortodossi del M5s è delineato dal retroscena del Corriere della Sera che descrive un ...

Tav - Matteo Salvini gela i 5S : “Nessuno stop - faremo Piano Marshall sulle opere pubbliche” : Secondo il ministro degli Interni Matteo Salvini "si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande Piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". E lancia "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche".Continua a leggere

Matteo Salvini mangia il cioccolato di Modica dopo il pane e Nutella : Matteo Salvini mangia il cioccolato di Modica. E lo fa al festival del cioccolato di Teramo. Nella foto col cioccolato Modicano dopo il pane e Nutella

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : 'Il processo...' : Promozione piena, dunque, per la politica sui migranti , compreso l'ultimo caso della Sea Watch a Siracusa, e bocciatura per una inchiesta dal sapore politico. Nello specifico, dice no al processo il ...

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : "Il processo..." : Un plebiscito per Matteo Salvini sui migranti. Secondo un sondaggio pubblicato dal Messaggero, il 63% degli italiani è contrario a processare il ministro degli Interni per il caso Diciotti, solo il 27% è favorevole e il restante 10% non si espone. Promozione piena, dunque, per la politica sui migran

Matteo Salvini - il complottone : non solo toghe - ecco i nemici (interni ed esterni) che lo vogliono far fuori : È l' uomo da battere. Logico dunque che, ogni giorno, Matteo Salvini trovi sulla sua strada nuovi nemici e avversari. Alcune volte volte si tratta di insospettabili. È il caso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, beccato in un fuorionda in cui, per farsi amica Angela Merkel, parla male del

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il retroscena : 'Ecco quando si è rotta la maggioranza' : I suoi alleati, per fermarlo, stanno fermando l' economia. Di questo passo il governo non durerà a lungo.