La nostra memoria è piena di Hamsik

(Di domenica 3 febbraio 2019) Non sapevano cosa stavano applaudendo Il Napoli batte facilmente la Sampdoria per 3 a 0, ma non è questo il punto. Il punto è che non sapevamo che sarebbe stata l’ultima partita diIl primo gol lo segna Milik su bel passaggio di Callejón che aveva ricevuto daun lancio perfetto, ma non è questo il punto. Il punto è che nessuno di noi poteva immaginare che quello sarebbe stato l’ultimo assist diPoi Insigne fa il secondo gol, non segnava da novembre, ma il punto non è questo. Il punto è che quella sua esultanza, la corsa verso Ancelotti, l’abbraccio coi compagni saranno le ultime cose condivise sul campo col capitano.Dopoesce, il San Paolo semivuoto applaude all’ottima prova, ma non è questo il punto. Il pubblico non sa a cosa stia applaudendo, non sa nemmeno bene chi stia applaudendo. Il punto è che sono gli ultimi applausi ma fatti come se non lo ...