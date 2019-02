Infortunio Douglas Costa e Bernardeschi | Juventus in ansia | le news

sport.sky

: #Juventus, le ultime sugli infortuni di #DouglasCosta e #Bernardeschi ? - DiMarzio : #Juventus, le ultime sugli infortuni di #DouglasCosta e #Bernardeschi ? - junews24com : Infortunio Douglas Costa, ecco cos’è successo al giocatore - UgoBaroni : RT @DiMarzio: #Juventus, le ultime sugli infortuni di #DouglasCosta e #Bernardeschi ? -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Oltre a un pareggio che lascia l'amaro in bocca, come spiegato da Massimiliano Allegri, in casail 3-3 contro il Parma ha lasciato in eredità anche dei punti interrogativi sulle condizioni ...