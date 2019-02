E il petrolio ora può far cadere il regime

Venezuela - ora la battaglia si sposta sul petrolio : Senza contare che il probabile rallentamento dell'economia mondiale eroderebbe la domanda mondiale di greggio. Chi potrebbe essere avvantaggiato da questa situazione è l'Iran. Per evitare un drastico ...

petrolio : ancora giù - Wti sotto 52 dlr : ANSA, - ROMA, 22 GEN - Quotazioni del Petrolio in ulteriore ribasso con il greggio Wti che scivola sotto i 52 dollari al barile, a 51,9 dollari, segnando un calo del 3,4%. Il Brent è in ribasso del 2,...

No Triv ancora contro M5s : "Sul petrolio - emendamenti scritti male e sotto attacco della Lega. Se non passano - devono dimettersi" : Mentre in commissione al Senato il decreto semplificazioni si fa strada a fatica tra le richieste del M5s e i veti della Lega, arriva anche la bocciatura dei No Triv. "Nessuno degli emendamenti presentati dal M5s al decreto semplificazioni tocca le questioni poste dal pacchetto referendario del 2016", attacca Enzo Di Salvatore, il costituzionalista del comitato referendario anti-Trivelle. E per di più, nota l'autore dei quesiti che ...

petrolio inarrestabile. I titoli oil da avere in portafoglio ora : Da una parte sembrano in parte attenuate le preoccupazioni sulle prospettive dell'economia, grazie agli ultimi dati sul lavoro Usa che confermano una congiuntura ancora in salite sull'opposta sponda ...

Maduro ora vuole il petrolio della vicina Guyana. Ira degli Usa : Il Venezuela ha avviato in questi giorni un duro scontro diplomatico con la vicina Guyana . Caracas ha infatti cominciato a rivendicare con forza la sovranità sulle risorse petrolifere presenti in una ...

petrolio : tonfo WTI di oltre -8% a $45 - 95. Contratto ora in recupero insieme a Brent : tonfo per le quotazioni del Contratto WTI sul Petrolio, che ha terminato la sessione di ieri del Nymex, a New York, in calo del 7,3%, a $46,43 al barile.

Perché useremo il petrolio ancora a lungo : Il mondo ha ancora sete di petrolio che si conferma, nel 2018, la prima fonte di energia con una quota del 32%, seguita dal carbone con il 27% e dal gas con il 22%. Nel settore dei trasporti, merci e ...

Il crollo delle quotazioni del petrolio migliora le prospettive dell'Italia giallo-verde : ... ma considerando che allora le previsioni fossero per almeno una tenuta dei prezzi a quei livelli, possiamo almeno dirci che l'avremmo scampata bella e che le prospettive per la nostra economia ...

petrolio ancora giù - Wti sotto 49 dollari a minimi oltre 1 anno : Roma, 18 dic., askanews, - Petrolio in ribasso per la terza seduta consecutiva, mentre nel quadro di timori di rallentamento dell'economia globale torna a farsi sentire la prospettiva di un eccesso di offerta, a dispetto dei nuovi tagli decisi dai Paesi esportatori. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord ...