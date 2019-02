Alex Gruber | bis iridato

Slittino naturale - Campionati Italiani : Alex Gruber e Evelin Lanthaler trionfano nel singolo : A Villnoees-Funes (Bolzano) si sono conclusi i Campionati Italiani di Slittino naturale. Nel singolo maschile ha trionfato Alex Gruber, Campione del Mondo in carica che ha sconfitto Patrick Pigneter per appena 30 centesimi mentre in terza piazza troviamo Stefan Federer a 1.21. Al femminile, invece, solito bel duello tra Evelin Lanthaler e Greta Pinggera che si è risolto in favore della prima per 57 centesimi mentre Alexandra Pfattner completa il ...