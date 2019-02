Top&flop | Gervinho è un uragano E la difesa Juve crolla

gazzetta

: #OnThisDay Sormani unleashes a right-foot thunderbolt into the top corner ? Splendida rete di Sormani con un bolide… - acmilan : #OnThisDay Sormani unleashes a right-foot thunderbolt into the top corner ? Splendida rete di Sormani con un bolide… - SalvatoreMerlo : “Giornaloni” è una di quelle parole che rivelano il cretino, un po’ come “location” o “top” - ispionline : ISPI è il 1° '#ThinkTank to Watch' al mondo nel 2019! Secondo il Ranking mondiale dei Think Tank del @TTCSP ISPI è… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Che la BBC recuperi in fretta, penserà Massimiliano Allegri e tutto il mondo: il reparto su cui laha costruito i suoi successi è in mille pezzi. Troppo timido Rugani, ancora non dentro ai ...