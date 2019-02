Sea Watch | la Procura di Catania apre un' inchiesta senza indagati

Sea Watch : Procura Catania apre inchiesta : ANSA, - Catania, 02 FEB - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata ...

I pm incastrano la Sea Watch : ?"Inidonea a salvare migranti" : La procura di Catania non ha trovato "rulievi penali" nella condotta della Sea Watch in mare. Ma la nave della Ong, per ora, sembra destinata a rimanere ormeggiata al porto di Catania. Perché sul suo conto, dalle indagini condotte dai pm etnei, sono emersi "dati significativi in ordine all'inidoneità tecnico strutturale" della motonave "a effettuare un'attività sistematica di soccorso in mare dei migranti". Tradotto: l'imbarcazione non è adatta ...

La Sea Watch resta ferma a Catania : Nave tedesca battente bandiera olandese è registrata come yacht. La Ong parla di polemiche frutto di pressioni politiche

Sea Watch - Zuccaro : "Nessun rilievo penale a carico della Ong - soccorso dovuto. I libici non c'erano" : Il procuratore di Catania ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Rilievi sull'inidoneità tecnico-strutturale della nave

La Procura di Catania apre un'inchiesta sulla Sea Watch. Ma per Zuccaro non c'è rilievo penale nell'operato dell'Ong : un'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Catania sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina. Dalle risultanze investigative sul soccorso in mare, sottolinea il Procuratore Carmelo Zuccaro, non è emerso, pertanto, alcun rilievo penale nella condotta tenuta dai responsabili della nave della Ong.Le ...

Migranti sbarcati dalla Sea Watch - Procura di Catania apre inchiesta : La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sullo sbarco dei 47 Migranti dalla Sea Watch 3. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'...

Sea Watch : la procura di Catania apre un'inchiesta sullo sbarco : un'inchiesta è stata avviata dalla procura di Catania sullo sbarco di 47 migranti della Sea Watch. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione ...

Migranti Sea Watch - la procura di Catania apre un'inchiesta : Lo sbarco dei 47 Migranti dalla nave Sea Watch finisce sul tavolo della procura di Catania , che ha aperto un'inchiesta . Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza l'associazione a delinquere ...

Pm Catania - Sea Watch inidonea a soccorso : ANSA, - Catania, 2 FEB - "Dagli accertamenti della Guardia costiera sono emersi dati significativi sull'inidoneità tecnico strutturale della Sea Watch a effettuare un'attività sistematica di soccorso ...

Sea Watch - Catania apre un’inchiesta sullo sbarco dei 47 migranti : Sea Watch, Catania apre un’inchiesta sullo sbarco dei 47 migranti La Procura ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, ma al momento resta a carico di ignoti. La nave è inoltre risultata “non idonea” al soccorso in mare Parole chiave: ...

Migranti : inquirenti - 'Sea Watch fece rotta verso Lampedusa perché convocati da pm' (2) : (AdnKronos) - "La veridicità di tale dichiarazione sembra trovare conforto nelle dichiarazioni rese dal responsabile di MRCC olandese, contattato dai colleghi italiani, che ha asserito di avere - di propria iniziativa e senza informare il comandante della motonave - richiesto alle autorità tunisine

Migranti : inquirenti - 'Sea Watch fece rotta verso Lampedusa perché convocati da pm' : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Dal giorno del trasbordo dei Migranti sulla Sea watch 3, avvenuto il 19 gennaio scorso, fino alle 12,20 del 21 gennaio, "la motonave è rimasta all'interno dell'Area sar libica in attesa di ricevere risposta alle proprie richieste di indicazione del porto sicuro rivolte

Caso Sea Watch - anche per il pm Zuccaro l’equipaggio della ong ha agito correttamente : "Nessun profilo penale". Un lungo comunicato messo nero su bianco dal procuratore di Catania per evidenziare cosa sia accaduto sulla nave in occasione del salvataggio e dello sbarco dei 47 migranti al porto siciliano.Continua a leggere

Sea Watch - Catania apre un'inchiesta sullo sbarco dei 47 migranti - : La Procura ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, ma al momento resta a carico di ignoti. La nave è inoltre risultata "non idonea" ...