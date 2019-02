Neve in Alto Adige | chiuse A22 e statali | Mia moglie ferma 12 ore con due

Maltempo e Neve in Alto Adige : valanga sulla A22 - nessun ferito : Disagi dovuti alle precipitazioni nevose delle ultime ore, sulla autostrada A22 Brennero–Modena, tra la dogana del Brennero e Chiusa. Anche se, avvisa il sito di Aspi, la neve si è fermata, resta il blocco della circolazione, che sta creando code di traffico e disagio agli automobilisti, di fatto bloccati sulla strada. Nei pressi del confine di Stato una valanga ha investito l’autostrada del Brennero: non si registrano feriti. La ...

Maltempo in Alto Adige : autostrada del Brennero chiusa per Neve : A causa di Maltempo e neve in Alto Adige l’autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si registra una coda di 12 km. La statale del Brennero è attualmente bloccata a Mules e tra Vipiteno e il confine di Stato. Bloccata anche la statale della Val Venosta a Gomagoi. L'articolo Maltempo in Alto Adige: autostrada del Brennero chiusa per neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : criticità gialla - Neve in arrivo : Da stasera fino alle prime ore di domenica 3 febbraio un’intensa perturbazione interesserà il Trentino. Sono attese nevicate anche a bassa quota nelle prime fasi dell’evento fino alla tarda mattinata di domani (5-15 centimetri a seconda delle zone). Si registrera’ poi un innalzamento della quota neve fino a circa 1.500 metri sui settori meridionali e circa 1.000 metri su quelli settentrionali, con ulteriori 40-70 centimetri di ...

Neve sulle montagne - l'assalto degli automobilisti al Limbara tra code e disagi : La Neve sul Limbara di oggi. Com'era prevedibile la Neve, caduta nei giorni scorsi, ha fatto l'effetto di una calamita per centinaia di automobilisti, che hanno fatto anche più un'ora al volante pur ...

Neve e ghiaccio in Alto Molise - 500 interventi della Polizia Stradale : Basse temperature e precipitazioni in atto, il compito delle forze dell'ordine è delicato e impegnativo. La raccomandazione è sempre quella di usare la massima prudenza ISERNIA. Ancora Neve in Alto ...