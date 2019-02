Maltempo | fiumi in piena in Toscana | situazione sotto controllo

meteoweb.eu

(Di sabato 2 febbraio 2019) Per tutta la notte piogge molto intense e persistenti hanno interessato l’intero territorio regionale della, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d’acqua principali interessati dall’allerta. Le piene maggiori – spiega in una nota la Regione – si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo diè previsto in transito a Vecchiano intorno alle 09:30 con una portata di circa 1350 mc/s. Molto importanti anche le piene che hanno riguardato iOmbrone Pistoiese e Bisenzio: alle 8 di stamani sono ancora in transito i colmi diche hanno raggiunto i livelli di 5,30metri per l’Ombrone a Poggio a Caiano e di circa 5,80 metri per il Bisenzio a San Piero a Ponti. Si sono registrate piene significative sul Cecina e sul fiume Bruna. Anche nel Casentino è in corso unadell’Arno ma ...