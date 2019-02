La Juve si complica la vita | 3-3 con il Parma allo Stadium 

Calciomercato Juve ntus - si complica l’affare Emerson Palmieri : c’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid : Sia i bianconeri che i colchoneros hanno rinviato l’affare in estate, dopo aver constatato la volontà del Chelsea di tenerlo fino a fine stagione La Juventus ha un pericoloso rivale nella corsa a Emerson Palmieri , all’asta per il giocatore del Chelsea si è iscritto infatti anche l’Atletico Madrid . PRESSINPHOTO/LaPresse Seguito fin dai tempi della Roma e tornato sotto i riflettori considerando l’eventuale partenza di ...

Calciomercato Juve : pronta offerta per Pogba - ma l’esonero di Mou complica le cose : Pogba alla Juve ntus: è questa la notizia che circola da settimane, se non da mesi, e fa sognare i supporters bianconeri. La Juve ntus potrebbe farsi avanti già a gennaio per riportare il centrocampista francese a Torino. Stando al “Daily Star”, il calciatore vorrebbe lasciare Manchester e avrebbe indicato al suo agente Mino Raiola il ritorno alla Juve come prima opzione. I Red Devils, però, non hanno alcuna intenzione di ...

Champions - Juve in 1ª fascia se vince a Berna. Ma il sorteggio è più complicato : In una notte da incubo l'Italia perde per strada due squadre su quattro, si ritrova ridimensionata dopo aver sognato in grande e, tanto per non farsi mancare niente, prende anche una bella botta nel ...