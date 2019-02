Maltempo | nel bellunese passi dolomiti chiusi per rischio valanghe 3

Maltempo : nel bellunese passi dolomiti chiusi per rischio valanghe (2) : (AdnKronos) - Nel corso della riunione del sistema di protezione Civile in Prefettura a Belluno si è stabilito di proseguire nell’attività di filtraggio del traffico, che sarà rimodulata in base all’evolversi della situazione e del possibile innalzamento della quota neve, sino alla giornata di domen

Maltempo Veneto : nel Bellunese Passi delle Dolomiti chiusi per rischio valanghe : Come previsto, la provincia di Belluno è interessata, a partire dalla mattinata, da una perturbazione che sta portando diffuse precipitazioni su tutto il territorio. Nelle prossime ore il tempo sarà fortemente perturbato con cielo coperto e fenomeni diffusi dapprima moderati poi anche forti su molti settori; il limite delle nevicate sarà in sensibile rialzo soprattutto sulle Prealpi, fino a 1700/1800 m, e anche in molte valli Dolomitiche entro ...

Maltempo - neve nel Cuneese : chiuso nella notte il tunnel di Tenda a Cuneo : Nevicate intense fino a tarda serata sono previste in provincia di Cuneo. Sono già 35 i centimetri di neve caduti al suolo nel capoluogo e oltre 20 in pianura. Il manto nevoso ha invece superato il metro in alta montagna (88 i centimetri di neve fresca al Colle della Lombarda). Resta marcato il rischio valanghe. Anas ha disposto la chiusura della statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’, dalle 22 di questa sera alle 6 di ...

Maltempo : Arpa - in Lombardia nel weekend pericolo valanghe in aumento : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La neve cade abbondante sulle montagne della Lombardia e cresce il rischio di valanghe. Secondo le previsioni del centro nivometeorologico di Arpa Lombardia, "il pericolo valanghe sulle montagne della regione aumenterà nel corso del prossimo weekend, arrivando al grado d

Maltempo nell’Avellinese : frane a Quindici - nelle stesse zone colpite dall’alluvione del 1998 : Le intense precipitazioni delle scorse ore hanno provocato due frane a Quindici, nell’Avellinese: uno in località Madonna della Neve, (4mila metri cubi), ed uno in località Foreste (2mila metri cubi. Gli smottamenti si sono verificati nella stessa area interessata dall’alluvione che nel 1998 investì Quindici, Sarno, Siano e Bracigliano provocando almeno 230 morti. Il Comune di Quindici ha attivato il Coc per monitorare la situazione ...

Maltempo e neve : sospese le ricerche del disperso nel Lecchese : A causa del Maltempo sono state sospese le ricerche di un 55enne di Galbiate (Lecco) scomparso dal 29 gennaio. L’attività è concentrata nella Valle San Martino, al confine tra le province di Lecco e Bergamo. I tecnici del Soccorso Alpino hanno scandagliato baite e boschi anche di notte con una ventina di tecnici. E’ stata perlustrata una vasta area, con l’ausilio di due unità cinofile, ma finora nessuna traccia del ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Soccorso Alpino : massima prudenza nelle zone montane : Il Soccorso Alpino e Speleologico FVG fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di Maltempo che interesserà la regione con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono previste nelle prossime 24/48 ore. La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la ...

Nevica su Milano e Torino - ma il Maltempo dei giorni della merla nel weekend finirà : Milano , Torino e molte altre città e comuni del nord-ovest si sono svegliate - come previsto dal meteo delle scorse ore - sotto la neve. Le Nevicate arrivano al termine dei 'giorni della merla', ...

Maltempo - finisce in una scarpata per la neve : un morto nel pavese : Incidente stradale mortale stasera alle 20.30 sulla strada provinciale 134, nei pressi di Montù Beccaria, nell’Oltrepò pavese. Un uomo di 53 anni abitante a Cava Manara, in provincia di Pavia, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, a causa del manto stradale innevato ed è uscito fuori strada finendo in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco di Broni e dal personale ...

Maltempo Veneto : previste forti nevicate nel bellunese : Due giorni di nevicate intense, a partire dalla serata di oggi, secondo le previsioni dell’agenzia regionale Arpav sono attese nel bellunese: la circostanza ha indotto la prefettura a convocare il Comitato operativo viabilita’ al fine di prevenire possibili complicazioni sulle vie di circolazione ordinarie. Si e’ stabilito, in particolare, di procedere sin dalle prime ore di domani e per tutta la durata dell’evento ...

Coldiretti : PIL con il segno meno nelle campagne per effetto del Maltempo : A spingere verso il segno meno il Pil nelle campagne è stato soprattutto il drammatico calo della produzione di olio, che ha visto una diminuzione record del 57% rispetto all’anno precedente a causa delle gelate. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al Pil del quarto trimestre in cui si sono evidenziati gli effetti del maltempo sulle produzioni autunnali. A pesare sul valore aggiunto agricolo negli ultimi tre ...

Maltempo e neve : i trattori degli agricoltori mobilitati come spalaneve - SOS gelo nelle campagne : Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che attraversa la penisola con neve e gelo. I mezzi agricoli sono importanti – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili ed ...