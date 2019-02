Irregolarità su nave | Sea Watch ancora a Catania

Matteo Salvini : “Ci sono Irregolarità su nave Sea Watch. Italia accoglierà un solo migrante” : Matteo Salvini parla a 'Porta a Porta' del caso della nave Sea Watch 3: "Mi risulta che ci siano più elementi di irregolarità nella Sea Watch: col mare in tempesta invece di andare in Tunisia sono venuti in Italia. Quanto meno strano. Stiamo verificando con il ministro delle Infrastrutture chi far entrare e chi no, per verificare se ci saranno altri trafficanti di esseri umani".Continua a leggere