Iliad | la rete unica WindTre raggiunge ulteriori 22 città | tra cui Milano e Bari

Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM : Iliad sopra il 2% - Wind Tre in calo : L'AGCOM ha pubblicato il quarto Osservatorio sulle Comunicazioni del 2018, riferito al trimestre luglio-settembre 2018: andiamo a scoprire la situazione, la penetrazione di Iliad nel mercato italiano e non solo. L'articolo Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM: Iliad sopra il 2%, Wind Tre in calo proviene da TuttoAndroid.

Per la rete Iliad Italia - in arrivo tre nuove antenne proprietarie : ancora proteste per le installazioni? : La rete Iliad Italia proprietaria doveva essere l'obiettivo cardine dell'operatore mobile nel 2019 e probabilmente lo sarà. Un paio di giorni fa abbiamo riportato un'intervista a Benedetto Levi in cui il giovanissimo AD ha parlato appunto dell'intenzione di ampliare e non poco le proprie infrastrutture, nonostante le prime difficoltà pure incontrate nelle operazioni. Per questo motivo, l'anno si apre in bellezza con le richieste di ...

Rete Iliad e 5G : una sfida difficile raccolta da Benedetto Levi : Sono 7 mesi circa che Iliad è entrato nel quadro dei nostri operatori telefonici nazionali, apportando una rivoluzione che in molti ormai aspettavano. Certo, i problemi di Rete non mancano, figli soprattutto del roaming forzato sul network di Wind Tre, da cui il gestore andrà a svincolarsi gradualmente, man mano che verrà ad ergersi la Rete proprietaria. Ieri vi avevamo dato in questo articolo una prima infarinatura del discorso fatto da ...

Nuove antenne per la rete 5G e non solo nel 2019 : una mano a Vodafone - TIM - Iliad e Wind Tre da AGCM : La rete 5G in Italia deve svilupparsi e come conseguenza, Nuove antenne e più in generale impianti, dovranno essere installati da Vodafone, TIM, Iliad ma anche da Wind Tre. Allo stesso tempo sono in corso attualmente anche delle opere di miglioramento della copertura attuale con il 4G, in particolare per l'ultimo arrivato Iliad e pure per Wind Tre (sempre impegnata nell'unificazione del segnale per l'operatore unico). Innegabile tuttavia è come ...