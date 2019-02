Il sequestro di armi e ricette mediche in bianco fatto a Napoli 

agi

(Di venerdì 1 febbraio 2019) A Napoli i carabinieri hanno scoperto un arsenale in un garage sotterraneo in piazza Mercato. In contenitori di plastica trovati e sequestrati 5 ricettari indel Servizio sanitario nazionale, ognuno da 100; tre pistole semiautomatiche con matricola abrasa, di cui una di fabbricazione tedesca, tutte cariche; un silenziatore; 80 cartucce di vari calibri, e una doppietta con matricola abrasa. I contenitori di plastica erano in scaffali tra indumenti e vecchie tovaglie. Il fucile era, invece, all'interno di una colonna di cemento che era stata svuotata e divisa a metà. Le, inoltre, erano avvolte in stoffa e plastica per proteggerle da polvere e agenti atmosferici, ed erano pulite, oliate e pronte all'uso. Le indagini dei carabinieri proseguono per risalire al detentore materiale del box.