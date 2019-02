Il nucleo della Terra divenne solido molto più tardi di quanto credessimo

Addio del Team Sky - Vincenzo Nibali : ‘Il nucleo della squadra resterà intatto’ : La notizia dell'uscita di scena di Sky dal mondo del ciclismo è arrivata ieri come una vera bomba. Nell'ambiente però non tutti si sono detti così sorpresi dell'Addio dello sponsor che ha finanziato la squadra più vincente e chiacchierata degli ultimi dieci anni. Sia Vincenzo Nibali che Alberto Contador, grandi avversari del Team Sky nell'ultimo decennio di grandi giri, si attendevano una notizia del genere e non credono che cambierà molto per ...