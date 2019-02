Davis | Berrettini ok | Italia-India 2-0

Coppa Davis 2019 - Matteo Berrettini : “Ho disputato un grande incontro. E’ stato tutto perfetto!” : Missione compiuta per Matteo Berrettini. L’azzurro, all’esordio da titolare in un incontro di Coppa Davis, sconfigge l’indiano Prajnesh Gunneswaran (n.102 ATP) 6-4 6-3 in 58′ di partita, nell’incontro valido per il primo turno della manifestazione mondiale a squadre del tennis. E così, dopo il successo di Andreas Seppi, il romano ha completato l’opera portando lo score sul 2-0 nella sfida sull’erba di ...

Coppa Davis – Doppietta Italia - dopo Seppi vince anche Berrettini : Gunneswaran si arrende - India quasi ko : dopo il successo di Seppi all’esordio, tocca a Matteo Berrettini firmare il secondo punto per gli azzurri: sconfitto in due set Prajnesh Gunneswaran L’Italia comincia con il piede giusto la sfida contro l’India valida quale turno di qualificazione alla fase finale della Coppa Davis 2019. Sull’erba del Calcutta South Club, nella capitale della regione Indiana del Bengala occidentale, gli azzurri si portano 2-0 al termine ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia 0-2 : Matteo Berrettini schianta in due set Gunneswaran! : Matteo Berrettini schianta in due set Prajnesh Gunneswaran e regala il punto del 2-0 all’Italia sull’India nel turno preliminare della Coppa Davis 2019: lo score finale recita 6-4 6-3 in appena 57 minuti di gioco. Domani agli azzurri servirà un punto in tre match (il doppio prima e gli ultimi due singolari poi) per staccare il pass per le Finali di novembre. Nel primo set Berrettini apre come meglio non potrebbe: break in avvio a ...

LIVE India-Italia - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Seppi e Berrettini in campo nella prima giornata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra India ed Italiana, valida per il primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis. E sull’erba di Calcutta da oggi si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Davis 2019. ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia : Andreas Seppi darà il via alle danze - esame sull’erba per Matteo Berrettini : E sull’erba di Calcutta (India) da domani si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Coppa Davis 2019. Un’edizione tanto attesa, quella della rivoluzione e delle polemiche. In tutto questo, si inizia dal primo turno: 24 Paesi in lizza per 12 posti ...

Coppa Davis 2019 - verso India-Italia. Seppi : “L’erba mi piace”. Berrettini : “Emozionato per l’esordio” : L’Italia è pronta per affrontare l’India nel primo turno della Coppa Davis 2019, gli azzurri scenderanno in campo domani a Calcutta e saranno impegnati sull’erba del South Club: la superficie non è molto gradita ai nostri portacolori che comunque hanno tutte le carte in regola per sconfiggere i padroni di casa e proseguire l’avventura nella massima competizione tennistica per squadre. Nella prima giornata vedremo ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia - un’erba per ripartire. Seppi può portare due punti - Berrettini all’esordio in campo : Comincia febbraio, comincia la nuova Coppa Davis, comincia l’avventura dell’Italia. Gli azzurri, con Corrado Barazzutti nelle vesti di capitano non giocatore, ripartono dall’India, e precisamente da Calcutta, sull’erba da sempre indigesta ai nostri portacolori, ma che, paradossalmente, è gradita da qualcuno dei nostri giocatori da 15 anni. Parliamo di Andreas Seppi: l’altoatesino è da sempre una nostra punta quando ...

Coppa Davis - Matteo Berrettini pronto all’esordio : “grande carica e soddisfazione” : Coppa Davis, Matteo Berrettini esordirà con la maglia azzurra dopo l’ottima stagione scorsa nella quale si è messo in mostra “Esordire in Davis è una grandissima soddisfazione, io i miei compagni di squadra qualche anno fa li vedevo giocare alla tv e tifavo per loro“. Sono le parole di Matteo Berrettini alla vigilia del match contro l’indiano Prajnesh Gunneswaran, suo esordio in Coppa Davis. “Ora devo ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : effettuato il sorteggio. Il programma completo : apre Seppi nella prima giornata - poi Berrettini : I due capitani, Corrado Barazzutti e Mahesh Bhupathi, hanno svelato le proprie carte nel sorteggio del turno preliminare di Coppa Davis tra India e Italia, che si aprirà domani a Calcutta, nel sorteggio tenutosi poche ore fa. Sarà Andreas Seppi, come da previsioni, ad assolvere il ruolo di numero uno azzurro in questa due giorni nuova e inedita dell’Insalatiera: l’altoatesino incontrerà il numero 133 del ranking ATP Ramkumar ...

India-Italia - Coppa Davis 2019 : le possibili scelte di Corrado Barazzutti. Seppi - Cecchinato e Berrettini in ballottaggio - incognita doppio : Comincia venerdì l’avventura dell’Italia nella Coppa Davis 2019. La nuova edizione coinciderà con l’inizio della rivoluzione della storica competizione a squadre. Gli azzurri di Corrado Barazzutti saranno ospiti dell’India e si giocherà sull’erba, una superficie poco amata dai giocatori italiani e che ovviamente mette il capitano azzurro nella difficile decisione di scegliere i due migliori singolaristi e soprattutto la coppia del doppio. Non ci ...