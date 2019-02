Carlo Ancelotti di nuovo nonno | ecco Lucas e Leon | i gemellini del figlio Davide

Napoli - Carlo Ancelotti diventa nonno : Carlo Ancelotti è diventato nonno. Ana Galocha , compagna di origini spagnole del figlio e collaboratore del tecnico del Napoli Davide , ha partorito mettendo al mondo due bellissimi gemelli. Lucas e Leonardo Ancelotti, questi i nomi dei neonati, sono stati accolti anche da un tweet di benvenuto del Napoli: "Tanti auguri Davide per la nascita di Lucas e ...

Carlo Ancelotti non fa drammi - : Il Napoli saluta la Coppa Italia, ma Ancelotti soffoca gli allarmi. Ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa contro il Milan, il tecnico azzurro snocciola cosa non è andato nell'amara notte di San Siro, senza però preoccuparsi troppo: 'Non siamo stati all'altezza della ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro dopo tre giorni per affrontare il Milan - ma questa volta è decisiva : dopo lo 0-0 della ventunesima giornata di Serie A Milan e Napoli, le due squadre torneranno ad affrontarsi martedì 29 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia 2019, che allo Stadio San Siro metterà di fronte la seconda forza del campionato e una formazione giovane e in evoluzione, intenzionata ad andare fino in fondo dopo la finale dello scorso anno. Sarà una sfida dal sapore speciale soprattutto per Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ...

Carlo Ancelotti : 'Il Napoli ha un gruppo giovane e sano - ma sopratutto vincente' : Stamattina presso la sala conferenze del rettorato dell'Università degli studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', si è tenuta una conferenza il cui tema principale è stato: la gestione del gruppo e delle risorse umane in un top club dagli anni novanta ad oggi. Ospite d'onore, il CT del Napoli, Carlo Ancelotti. Il Tecnico emiliano ha dichiarato che il gruppo può essere gestito in diversi modi: "Personalmente io credo che la gestione del gruppo in ...

Napoli - Carlo Ancelotti : 'Voglio un grande 2019'/ Ultime notizie - esame Spal : 'Allan out. Sul mercato...' : Napoli atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Napoli - Carlo Ancelotti avverte lo Zurigo : “rispetto - ma abbiamo voglia di andare avanti” : L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha commentato il sorteggio di Europa League di quest’oggi a Nyon “Lo Zurigo ha disputato un buon girone di qualificazione e per questo lo affronteremo con molto rispetto ma anche con tanta voglia di andare avanti“. L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta così il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che opporrà gli azzurri allo Zurigo. ...