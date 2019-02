Calciomercato al gong | le pagelle delle squadre di Serie A | Juventus da 5

Blastingnews

: RT @TMaratona: Sembra che il Toro sul gong finale del #calciomercato abbia preso #Staceppa - SandroPella1 : RT @TMaratona: Sembra che il Toro sul gong finale del #calciomercato abbia preso #Staceppa - roby_vassallo89 : ieri sera il gong finale del calciomercato dei prof, nessuna novità di rilievo in casa Albissola... #SerieC -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) È stato uninteressante quello conclusosi ieri sera alle 20. Unche è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra diA e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere.Le regine del mercato e gli altri promossi Milan (7,5) e Fiorentina (7) sono indiscutibilmente le regine del mercato, almeno fino ad ora. Il Milan, in particolare, è riuscito a risolvere la grana Higuain con uno sborso esoso relativamente, aggiudicandosi la rivelazione Piątek, che ha già battezzato il Napoli in Coppa Italia. Paquetà, altro acquisto tutto da scoprire, ma dà già segnali incoraggianti. Certo, sono sempre 70 milioni di euro spesi. La Fiorentina invece ha finora azzeccato il ...