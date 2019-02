Auto elettriche | sui marciapiedi di Londra colonnine di ricarica quasi invisibili VIDEO

Auto elettriche : in Tibet a -5 gradi - il suv Nio ES8 stabilisce il record di altitudine [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Auto elettriche : arriva in Europa Lynk & Co - la versione cinese di Volvo [GALLERY] : 1/41 Lynk & Co 01 ...

Auto elettriche : la Nissan Leaf alimenta un appartamento [GALLERY] : 1/8 ...

Auto elettriche : Porsche Taycan - come Tesla - offrirà le ricariche gratuite : È di qualche giorno fa la notizia secondo cui Porsche avrebbe raddoppiato i volumi produttivi per l’elettrica Taycan, passando quindi da 20.000 a 40.000 unità previste per il 2020, anno del debutto della sportiva a zero emissioni. Nonostante questo i tedeschi, per contrastare la concorrenza di Tesla, hanno pensato di fare altra cosa gradita nei confronti dei futuri clienti e hanno stabilito, per tutti gli acquirenti, tre anni di ricariche ...

Volkswagen - Poetsch : 'Prezzi Auto non rimarranno quelli attuali. Elettriche inaccessibile per alcuni' : BERLINO - 'I prezzi attuali non possono rimanere immutati se queste auto verranno munite di motori elettrici'. Lo ha dichiarato al Welt am Sonntag il presidente di Volkswagen, Hans Dieter Poetsch, ...

Auto elettriche : in arrivo le stazioni di ricarica mobili [FOTO] : ricaricare le Auto elettriche sarà più semplice e flessibile grazie alle nuove stazioni sviluppate da Volskwagen e basate sul principio della power bank La trasformazione di Volkswagen Group Components verso la mobilità elettrica continua a prendere piede. La nuova marca del Gruppo Volkswagen ha annunciato la propria decisione di cominciare la produzione di serie della stazione di ricarica mobile e flessibile a partire dal 2020. Basata sul ...

Auto elettriche : Volkswagen blocca le vendite della e-Up [GALLERY] : 1/33 ...

Via norme Rc Auto - confermate trivelle e concessioni idroelettriche : Niente da fare per le nuove norme sulla Rc Auto (che aggiornavano le regole sugli sconti per la scatola nera), per le modifiche alla web tax che permettevano di escludere anche Borsa italiana dagli effetti della nuova tassa, e per i nuovi paletti fissati alle societa' di capitali che possiedono catene di farmacie: sono queste alcune delle misure escluse dal dl Semplificazioni. Restano confermate invece la moratoria sulle trivelle e la ...

Auto elettriche : ecco Audi e-tron - info e prezzo in Italia [GALLERY] : 1/31 ...

Auto elettriche : Porsche raddoppia i volumi di Taycan [GALLERY] : 1/12 Porsche Mission E ...

Auto elettriche : nuovo SUV compatto per Audi [GALLERY] : 1/32 Audi e-tron suv ...

Il grafene - leggero e resistente : dal tennis alle Auto elettriche : MENO DI 10 MINUTI Avremo un mondo al … grafene anche nell'a mobilità del futuro? La sperimentazione avanza, le aziende parlano di nuove batterie sicuramente entro il 2021 se non prima. Ma c'è ...

Auto elettriche - installati i primi pali elettrici intelligenti per la ricarica veloce : Le nuove infrastrutture di ricarica veloce istallate a Verona sono i primi sul territorio europeo Presentata la prima infrastruttura di ricarica veloce di questo tipo in Europa. Si tratta di pali pubblici d’illuminazione in grado di ricaricare in modo veloce (a 22 kW) le vetture elettriche collegate e di offrire altri servizi come la connessione Wi-Fi, il controllo video dell’area circostante e il monitoraggio della qualità dell’aria. ...

Anas avvia l'istallazione di colonnine per Auto elettriche sulle autostrade : Anas , Gruppo FS Italiane, ha avviato il progetto per l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade gestite sul territorio nazionale. Il ...