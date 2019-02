Allegri | Chiellini torna in 10-15 giorni

Juventus - Allegri / 'Col Torino giocheranno Chiellini e Perin - brutte notizie per Cancelo' : Juventus , Allegri : 'Cancelo si opera, Cuadrado forse, col Torino giocheranno Chiellini e Perin '. Le parole in conferenza del tecnico

Allegri : "Battere lo Young Boys per il primo posto nel girone. Ronaldo in campo - Chiellini riposa" : Obiettivo in stile Juve: vincere. Garantita la qualificazione agli ottavi, resta da sbrigare la, tutt'altro che banale, pratica del primo posto, garanzia di un futuro senza eccessi di pensieri in ...